جنايات الزقازيق تؤيد إعدام قاتل الطفلة جنى لسرقة قرطها الذهبي

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، وبإجماع آراء أعضائها، بتأييد حكم الإعدام شنقًا لجامع خردة بعد إدانته بقتل الطفلة «جنى محسن» البالغة من العمر 8 سنوات، وسرقة قرطها الذهبي بمدينة العاشر من رمضان.

كما قررت المحكمة تخفيف العقوبة الصادرة بحق 5 متهمين آخرين من السجن المشدد لمدة 6 سنوات إلى السجن سنة واحدة لكل منهم، بعد ثبوت اشتراكهم في إخفاء وبيع القرط الذهبي المسروق.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

تعود تفاصيل القضية رقم 4849 لسنة 2024 جنايات ثالث العاشر من رمضان، إلى يوليو من العام الماضي، حينما أحالت النيابة العامة المتهم الرئيسي "محمد.أ.ج" 36 عامًا، جامع خردة ومقيم بمحافظة أسيوط، إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

التحقيقات تكشف مفاجآت في الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة العامةبالشرقية أن المتهم استدرج الطفلة جنى بالحيلة إلى منطقة نائية، ثم كبلها وكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل أن يستولي على قرطها الذهبي ويلوذ بالفرار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الخمسة الآخرين اشتركوا في التصرف في المسروقات عبر إخفائها وبيعها بمعرفتهم، قبل أن يتم ضبطهم جميعًا وتقديمهم للمحاكمة التي انتهت إلى الحكم المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.