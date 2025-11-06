الخميس 06 نوفمبر 2025
جنايات الزقازيق تؤيد إعدام قاتل الطفلة جنى لسرقة قرطها الذهبي

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، وبإجماع آراء أعضائها، بتأييد حكم الإعدام شنقًا لجامع خردة بعد إدانته بقتل الطفلة «جنى محسن» البالغة من العمر 8 سنوات، وسرقة قرطها الذهبي بمدينة العاشر من رمضان.

جنايات الزقازيق تصدق على إعدام قاتل شاب العاشر، وأسرة الضحية: العزاء مؤجل حتى القصاص

كما قررت المحكمة تخفيف العقوبة الصادرة بحق 5 متهمين آخرين من السجن المشدد لمدة 6 سنوات إلى السجن سنة واحدة لكل منهم، بعد ثبوت اشتراكهم في إخفاء وبيع القرط الذهبي المسروق.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

تعود تفاصيل القضية رقم 4849 لسنة 2024 جنايات ثالث العاشر من رمضان، إلى يوليو من العام الماضي، حينما أحالت النيابة العامة المتهم الرئيسي "محمد.أ.ج" 36 عامًا، جامع خردة ومقيم بمحافظة أسيوط، إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

التحقيقات تكشف مفاجآت في الواقعة 

وكشفت تحقيقات النيابة العامةبالشرقية أن المتهم استدرج الطفلة جنى بالحيلة إلى منطقة نائية، ثم كبلها وكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل أن يستولي على قرطها الذهبي ويلوذ بالفرار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الخمسة الآخرين اشتركوا في التصرف في المسروقات عبر إخفائها وبيعها بمعرفتهم، قبل أن يتم ضبطهم جميعًا وتقديمهم للمحاكمة التي انتهت إلى الحكم المتقدم.

