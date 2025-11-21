الجمعة 21 نوفمبر 2025
حوادث

تحويلات مرورية على كورنيش النيل لاستكمال أعمال محور 3 يوليو

تحويلات مرورية مؤقتة
تحويلات مرورية مؤقتة أعلى كورنيش النيل لإستكمال أعمال محور 3
 أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة على محور 3 يوليو امتداد كوبرى شمال طرة أعلى كورنيش النيل، في إطار استكمال الأعمال الإنشائية بالمحور، مع الغلق الكلي للإتجاهين ليلًا فقط من الساعة 12,5 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، اعتبارًا من يوم الجمعة 21-11-2025 ولمدة 15 ليلة متتالية.

التحويلات المرورية المقترحة:

-القادم من حلوان إلى المعادى: يسلك يمينًا مطلع كوبرى شمال طرة، ثم الدوران والعودة من المأوى الدورانى بعد الكوبرى، والعودة إلى محور كورنيش النيل في اتجاه المعادى.

-القادم من المعادى إلى حلوان: يسلك أسفل جسم كوبرى 3 يوليو بعرض لا يقل عن 4 متر، ثم العودة إلى محور الكورنيش في اتجاه حلوان.

إجراءات السلامة والتيسير:

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والعلامات التحذيرية، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

الجريدة الرسمية