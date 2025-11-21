تحويلات مرورية على كورنيش النيل لاستكمال أعمال محور 3 يوليو

18 حجم الخط

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة على محور 3 يوليو امتداد كوبرى شمال طرة أعلى كورنيش النيل، في إطار استكمال الأعمال الإنشائية بالمحور، مع الغلق الكلي للإتجاهين ليلًا فقط من الساعة 12,5 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، اعتبارًا من يوم الجمعة 21-11-2025 ولمدة 15 ليلة متتالية.

التحويلات المرورية المقترحة:

-القادم من حلوان إلى المعادى: يسلك يمينًا مطلع كوبرى شمال طرة، ثم الدوران والعودة من المأوى الدورانى بعد الكوبرى، والعودة إلى محور كورنيش النيل في اتجاه المعادى.

-القادم من المعادى إلى حلوان: يسلك أسفل جسم كوبرى 3 يوليو بعرض لا يقل عن 4 متر، ثم العودة إلى محور الكورنيش في اتجاه حلوان.

إجراءات السلامة والتيسير:

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والعلامات التحذيرية، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.