الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلاف على ركنة سيارة يشعل مشاجرة دامية بـ 6 أكتوبر

ضبط طرفي مشاجرة بمدينة
ضبط طرفي مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر
18 حجم الخط

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول وهم سائقون تعرضوا لجروح وكدمات، وطرف ثان مكون من ثلاثة أفراد أمن إداري بأحد الجراجات، كانوا يحملون سلاحين أبيضين، بسبب خلاف على وقوف سيارة الطرف الأول أمام الجراج في مكان غير مخصص للوقوف، وأسفر النزاع عن إصابة الطرف الثاني.

الإجراءات القانونية

وتمكن رجال الشرطة، من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة الجيزة فيديو تداول الأمن الإداري ضبط أسلحة بيضاء النيابة العامة سائقون مصابون التحقيقات الجنائية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

تحويلات مرورية على كورنيش النيل لاستكمال أعمال محور 3 يوليو

ضبط طفلين بالإسكندرية بعد تداول فيديو تعديهما على طلاب ومعلمين

ضبط شخصين بالإسكندرية متهمين بالنصب والاحتيال تحت زعم العلاج الروحاني

الداخلية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل بسلسلة فعاليات ومبادرات مجتمعية

ضبط 100 حالة تعاطٍ بين السائقين و128300 مخالفة مرورية متنوعة

بمضبوطات 15 طنا، حملات أمنية لضبط الأسواق والتصدي للتلاعب بأسعار الخبز

الأمن يكشف كذب ادعاء موظفة بخطفها وإصابتها بالجيزة

آلاف العبوات الفاسدة، ضبط مصنع عصير غير مرخص بالمنوفية

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية