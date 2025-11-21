خلاف على ركنة سيارة يشعل مشاجرة دامية بـ 6 أكتوبر

18 حجم الخط

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول وهم سائقون تعرضوا لجروح وكدمات، وطرف ثان مكون من ثلاثة أفراد أمن إداري بأحد الجراجات، كانوا يحملون سلاحين أبيضين، بسبب خلاف على وقوف سيارة الطرف الأول أمام الجراج في مكان غير مخصص للوقوف، وأسفر النزاع عن إصابة الطرف الثاني.

الإجراءات القانونية

وتمكن رجال الشرطة، من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.