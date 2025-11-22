انتخابات النواب، التنسيقية ترصد توافد الناخبين على مقر الاقتراع بسلطنة عمان

18 حجم الخط

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل توافد الناخبين المصريين على مقر الاقتراع بالسفارة المصرية في مسقط لليوم الثاني على التوالي، ضمن عملية تصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم حضورًا ملحوظًا لأفراد الجالية، وسط أجواء انتخابية تتسم بالانضباط والتنظيم.

عمان 2

تخصيص مسارات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

وانطلقت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت مسقط، مع توفير السفارة كافة التسهيلات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، بما في ذلك إتاحة إرشادات للناخبين حول خطوات التصويت، وتخصيص مسارات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد السفير المصري لدى سلطنة عُمان أن المشاركة المستمرة من أبناء الجالية تعكس حرصهم على أداء واجبهم الوطني، والمساهمة في استكمال الاستحقاق الديمقراطي، مشيرًا إلى أن اليوم الثاني شهد حضورًا متتابعًا ومتزايدًا من مختلف الفئات المهنية والعمرية.

عمان 3

مشاركة المصريين في سلطنة عُمان ضمن الإقبال الواسع الذي تشهده المقار الانتخابية بالخارج

وتأتي مشاركة المصريين في سلطنة عُمان ضمن الإقبال الواسع الذي تشهده المقار الانتخابية بالخارج في المرحلة الثانية، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من العملية الانتخابية الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية وترسيخ المشاركة السياسية لأبناء الوطن في الخارج.

وتستمر عملية التصويت حتى نهاية اليوم وفق الضوابط المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

