بيطري أسوان يضبط ويصادر 5 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي (صور)

قال الدكتور جمعة مكى مدير مديرية الطب البيطرى بأسوان، إن أجهزة المديرية من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم حملات مكبرة ضمن خطط أسبوعية وشهرية للمرور على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من سلامة الإجراءات وخلو الذبائح من أي أمراض، مع التحقق من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية بمختلف محلات الجزارة والمطاعم وغيرها من منافذ بيع المنتجات الغذائية.

تنظيم ٤١ حملة تفتيشية

أضاف أنه تم تنظيم 41 حملة تفتيشية بالتنسيق المتواصل مع كافة الجهات الرقابية والمعنية لتكثيف المرور الميدانى على الأسواق أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد 4 آلاف و883 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير عدد 21 محضرا للمخالفات المرصودة.

أوضح الدكتور جمعة مكى أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القواعد أو تهدد صحة المواطنين، ويتم بالتوازى مواصلة الجهود المبذولة للرقابة والتفتيش الميدانى لمتابعة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وضمان تحقيق الأمن الغذائى والصحى للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على سلامة الغذاء وحماية صحة الأهالى والمواطنين، وتنفيذا لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ومتابعته لنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها مديرية الطب البيطرى على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم المختلفة بنطاق المحافظة خلال الثلاثة شهور الماضية.

ومن جانبه شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الحملات اليومية بالتنسيق المستمر مع مديرية ومباحث التموين ومديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الجهات المعنية وذلك لضمان التأكد من جودة اللحوم والدواجن والأسماك المطروحة للمواطنين ومدى مطابقتها للإشتراطات الصحية والبيطرية، بالإضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى تجاوزات تعرض صحة المستهلك للخطر ولضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.

