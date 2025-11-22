وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد

18 حجم الخط

توفى صباح اليوم السبت، الكابتن نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد بعد رحلة صراع طويل مع المرض.

وتقام الجنازة اليوم السبت بعد صلاة العشاء في أسيوط.

ومن جانبه نعى مسئولي اتحاد كرة اليد الكابتن نبيل خشبة.

وجاء نص النعي كالتالي: “ببالغ الحزن والأسي ينعي الإتحاد المصري لكرة اليد نبيل خشبة أمين صندوق الإتحاد، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

