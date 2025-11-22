السبت 22 نوفمبر 2025
موعد مباراة طلائع الجيش وإنبي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

طلائع الجيش
طلائع الجيش
يلتقي طلائع الجيش بقيادة مدربه الجديد جمعة مشهور نظيره إنبى مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكري.

موعد مباراة طلائع الجيش وإنبي 

ومن المقررأن تنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش ضد إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على أرضية ستاد جهاز الرياضة العسكري، لحساب الجولة الرابعة عشرة من جولات مسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش وإنبي 

كما من المقرر أن تُنقل مباراة طلائع الجيش وإنبي، عبر قناة أون سبورت حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات الدوري الممتاز بشكل حصري.

موقف طلائع الجيش وإنبي في الدوري 

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع عشر فى جدول الدوري المصري قبل لقاء الليلة أمام إنبي برصيد 10 نقاط جمعهم من 13 مباراة، بينما يتواجد إنبى فى المركز السابع برصيد 18 نقطة من 11 مباراة حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات بينما خسر مباراة واحدة.

حكام مباراة طلائع الجيش ضد إنبي

ويدير لقاء طلائع الجيش أمام إنبي طاقم حكام مكون من: الدولي محمود ناجي (حكمًا للساحة) ’ الدولي محمد مجدي سليمان وهشام عبد المريد (مساعدين) ’ محمد عبد العليم (حكمًا رابعًا) ’ الدولي حسام عزب ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا.

