موعد مباراة طلائع الجيش وإنبي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يلتقي طلائع الجيش بقيادة مدربه الجديد جمعة مشهور نظيره إنبى مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكري.

موعد مباراة طلائع الجيش وإنبي

ومن المقررأن تنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش ضد إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على أرضية ستاد جهاز الرياضة العسكري، لحساب الجولة الرابعة عشرة من جولات مسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش وإنبي

كما من المقرر أن تُنقل مباراة طلائع الجيش وإنبي، عبر قناة أون سبورت حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات الدوري الممتاز بشكل حصري.

موقف طلائع الجيش وإنبي في الدوري

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع عشر فى جدول الدوري المصري قبل لقاء الليلة أمام إنبي برصيد 10 نقاط جمعهم من 13 مباراة، بينما يتواجد إنبى فى المركز السابع برصيد 18 نقطة من 11 مباراة حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات بينما خسر مباراة واحدة.

حكام مباراة طلائع الجيش ضد إنبي

ويدير لقاء طلائع الجيش أمام إنبي طاقم حكام مكون من: الدولي محمود ناجي (حكمًا للساحة) ’ الدولي محمد مجدي سليمان وهشام عبد المريد (مساعدين) ’ محمد عبد العليم (حكمًا رابعًا) ’ الدولي حسام عزب ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.