سياسة

التنسيقية: نرصد إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس باليوم الثاني لانتخابات النواب

تصويت المصريين فى
تصويت المصريين فى فرنسا،فيتو
رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن السفارة المصرية في العاصمة الفرنسية باريس شهدت  صباح اليوم السبت، إقبالًا ملحوظًا من أبناء الجالية المصرية، مع بدء اليوم الثاني لعملية تصويت المصريين في الخارج ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت باريس، وسط أجواء تنظيمية متميزة وفّرتها السفارة لتسهيل إجراءات التصويت، بدءًا من استقبال الناخبين مرورًا بالتحقق من الهوية وحتى الإدلاء بالصوت داخل اللجان المخصصة.
 

وأشاد عدد من الناخبين بحسن التنظيم وسرعة الإجراءات، مؤكدين حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم الذي يُعدّ أحد دعائم المسار الديمقراطي في مصر. 

وتتواصل عملية التصويت حتى مساء اليوم وفق الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.

استعدادات تنظيمية كاملة من البعثة الدبلوماسية المصرية

وشهد اليوم الثاني انتظامًا في سير العملية الانتخابية داخل مقر السفارة، وسط استعدادات تنظيمية كاملة من البعثة الدبلوماسية المصرية، التي حرصت على توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان عملية اقتراع سلسة وآمنة، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات مجلس النواب بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر

وتُجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر داخل 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة، على أن يبدأ التصويت داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر الجاري. ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للجولة الأساسية في 2 ديسمبر المقبل، فيما تُجرى جولة الإعادة – عند الحاجة – يومي 15 و16 ديسمبر للمصريين بالخارج، و17 و18 ديسمبر للداخل، على أن تُعلن النتيجة النهائية في 25 ديسمبر.

لجان مكونة من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للإشراف على الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات 

وتتولى لجان مكونة من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الإشراف على الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات داخل السفارة، ويعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصًا على ضمان الدقة والشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وبحسب الضوابط المقررة، يستمر التصويت يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وفقًا للتوقيت المحلي لإيران. وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الوقت المحدد، يتم السماح لهم باستكمال التصويت حتى الانتهاء بالكامل.

انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية التصويت فى باريس اجراءات التصويت القوائم الانتخابية

الجريدة الرسمية