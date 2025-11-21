الجمعة 21 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الرعاية الصحية تطلق حملة توعية لضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

حملة التوعية بخطورة
حملة التوعية بخطورة المضادات الحيوية
تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية في فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات لعام 2025 تحت شعار " قرار صح.. صحة صح"من خلال جميع منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان"، وتهدف هذه المشاركة إلى رفع الوعي بين العاملين في القطاع الصحي والجمهور بأهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومخاطر مقاومتها، وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للأدوية.

تنفيذ برامج تدريبية للطواقم الطبية والمواطنين على حد سواء لضمان الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية

 

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل: "تركز فعاليات الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية على تنفيذ برامج تدريبية وورش تدريبية للطواقم الطبية والمواطنين على حد سواء لضمان الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وحماية المجتمع من خطر مقاومة الميكروبات، كمما تشمل الفعاليات بث فيديوهات توعوية عبر الشاشات الداخلية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية لتوعية المترددين وتعزيز الوعي الصحي."

وتشمل الفعاليات أيضًا تنظيم أنشطة تفاعلية تعليمية للمرضى في ساحات الانتظار بالمنشآت الصحية، ومنشورات مبسطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تبسيط مفهوم مقاومة المضادات الحيوية وتشجيع الالتزام بالجرعات الموصوفة وتحقيق أقصى فعالية علاجية وتجنب المضاعفات الصحية، كما تتضمن الحملة تعاونًا مع هيئة الدواء المصرية لتقديم محاضرات علمية ودراسة حالات إكلينيكية على مستوى المنشآت المختلفة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: نستهدف خلال الأسبوع توعية أكثر من 10,000 مريض وتدريب 4,000 من الطواقم الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية،كما سيتم إضاءة المنشآت باللون الأزرق لربط الهوية البصرية للحملة بالوعي الصحي العالمي وتعزيز رسالة السلامة والصحة."

وزير الصحة يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز السياحة العلاجية بمصر

مساعدة وزير التعليم العالي تدعو لاستهداف المدارس في برامج الصحة العامة

وأكد رئيس هيئة الرعاية أن نجاح هذه الحملة يعتمد على تعاون المجتمع والعاملين في القطاع الصحي، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الصحية والاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية يشكل حجر الأساس لحماية صحة الأجيال القادمة.

