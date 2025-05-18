الصحة تنصح الأهالي بقياس معدلات نمو الأطفال لمنع الإصابة بالتقزم

حذرت وزارة الصحة الأهالي من زيادة وزن الأطفال المصابين بالتقزم.

مشكلة زيادة الوزن للمصابين بالتقزم

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي: إن مشكلة زيادة الوزن للمصابين بالتقزم تضاعف من مخاطر إصابتهم بأمراض القلب والسكر في المستقبل؛ لذلك لا يجب الاعتماد على شكل الطفل فقط في قياس نموه.

ونصحت بضرورة متابعة وزن الطفل ونموه بانتظام مع الطبيب والتأكد من قياس طوله ووزنه بشكل دوري.



ما هو التقزم؟

وقالت وزارة الصحة: إن التقزم أو قصر القامة هو تأخر في النمو يحدث عندما يكون الطفل أو الطفلة أقصر من المعدل الطبيعي للعمر والنوع ويستمر تأثيره مدى الحياة.



وأشارت وزارة الصحة أنه يمكن الوقاية من التقزم في الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وهو ليس مجرد قصر قامة فقط، بل يؤثر على قدرات التحصيل الدراسي للأطفال وعلى قدراتهم وفرصهم في الحياة فيما بعد



وتدشن وزارة الصحة حملة مستقبل بلا تقزم للتوعية بأهمية صحة وتغذية الأمهات الحوامل والأطفال لحماية الأطفال من التقزم مبكرًاومن مضاعفاته الصحية حتى ينعموا بصحة جيدة ومستقبل باهر.

ونصحت وزارة الصحة بالبدء المبكر للرضاعة الطبيعية في خلال الساعة الأولى من الولادة صحة الطفل، لأنها تمنحه العناصر الغذائية وتقوي المناعة وبالتالي تزيد فرص الوقاية من التقزم.

ونصحت بأهمية ممارسة الرضاعة الطبيعية مبكرًا خلال الساعة الأولى بعد الولادة وبشكل مطلق أول 6 شهور من عمر الطفل، وإدخال التغذية التكميلية مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى إتمام الطفل عامين.

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