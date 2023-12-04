وجبة متكاملة لزيادة وزن الطفل بعد عمر عام

تهتم الأمهات بزيادة وزن الأطفال لمساعدتهم على النمو بشكل صحي بدون مشاكل، وحمايتهم من الإصابة بأمراض الأنيميا وسوء التغذية.

وزيادة وزن الطفل يأتى من خلال التغذية السليمة القائمة على الخضروات والفاكهة المسلوقة مع إدخال النشويات ويجب المتابعة مع طبيب مختص فى هذه المرحلة.

وجبة لزيادة وزن الطفل بعد عمر عام

ويقدم الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، وجبة لزيادة وزن الطفل بعد عمر عام.

المكونات:

ثمرة موز

50 جرام فراولة

250 جرام زبادى كامل الدسم

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2 ملعقة كبيرة شوفان

ملعقة صغيرة عسل أبيض

ملعقة صغيرة عصير ليمون

الطريقة:-

نحضر المكونات جميعها ونضعها في الخلاط الكهربائي.

نضرب المكونات الجافة جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نقدم الوجبة للطفل وهى وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية تساعد الطفل على تغذية الطفل ونموه بشكل صحى.

وجبة لزيادة وزن الطفل بعد عمر عام، فيتو

نصائح مهمة للعناية بالطفل منذ ولادته حتى إتمامه عامين من عمره

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التى تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذى ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل فى الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

- التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.