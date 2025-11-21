7 سلوكيات خاطئة في الصباح تدفع الجسم إلى تخزين الدهون، تعرفي عليها

18 حجم الخط

تخزين الدهون بالجسم من المشكلات التى تحاول الفتيات تجنبها من خلال عدم تناول الطعام قبل النوم وتقليل السكريات والنشويات.

وتحرص الفتيات على اتباع أنظمة الريجيم المختلفة لتفادى تخزين الدهون بالجسم وإنقاص الوزن سريعا حفاظا على صحة ومظهر الجسم.

سلوكيات خاطئة الصباح تدفع الجسم إلى تخزين الدهون

يقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك سلوكيات خاطئة فى الصباح تدفع الجسم إلى تخزين الدهون بدلا من حرقها، منها:-

شرب القهوة عقب الاستيقاظ يزيد الكورتيزول ويقلل حرق الدهون على المدى الطويل.

تناول العصائر على الإفطار، يرفع السكر بسرعة وتوقف حرق الدهون.

تناول المعجنات أو الكرواسون، والإفطار الغني بالنشويات والدهون السيئة يزيد مقاومة الإنسولين.

قلة الحركة بعد الاستيقاظ تبطيء الدورة الدموية وتقلل معدل الأيض.

عدم تناول بروتين ودهون صحية يسبب الجوع سريع ويدفع صاحبه إلى تناول اطعام بكثرة طوال اليوم.

عدم التعرض للشمس صباحا يخفض فيتامين D وهرمون الميلاتونين، ما يؤثر على التمثيل الغذائي.

تناول الفواكه على الريق يرفع السكر فجأة ويمنع الجسم من الدخول فى وضع الحرق.

وأضاف مسعد، أنه لتفادى هذه السلوكيات التى تدمر الصحة، يجب تناول الإفطار عقب الاستيقاظ بساعة، وممنوع تناول القهوة على الريق، ويجب أن تكون وجبة الإفطار متكاملة ومشبعة وتحتوي على البروتينات والكالسيوم، كما يجب الإقلال من تناول الحلوى وعدم تناول الفاكهة على الريق حفاظا على حرق الدهون بالجسم طوال اليوم، مايحمى من تخزين الدهون بالجسم ويساعد على حرقها.

