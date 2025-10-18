علاج المغص لدى البالغين في المنزل.. الأعراض والأسباب

عادة ما يرتبط مصطلح المغص بالرضع، إلا أنه قد يصيب البالغين أيضا، وغالبا ما يعاني البالغون من المغص على شكل ألم مفاجئ في الجهاز الهضمي أو المسالك البولية، وتتراجع حدته بمرور الوقت.

العرض الرئيسي لـلمغص لدى البالغين هو ألم موضعي متقطع في البطن أو المسالك البولية. يمكن أن يصيب البالغين أنواع مختلفة من المغص، تشمل المغص المراري، المغص الكلوي، والمغص المعوي.

ويمكن للعلاجات المنزلية والطبية أن تساعد في تخفيف الأعراض. بعد التشخيص، يمكن للطبيب أن ينصح بالعلاجات الموصى بها بناء على الأعراض الفردية لكل شخص، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هو المغص؟

يحدث المغص نتيجة انسداد داخل جزء أجوف من الجسم، مثل الأمعاء، المرارة، المستقيم، الكلى، أو الحالبين.

وفي محاولة للتخلص من هذا الانسداد، تتقلص العضلات بقوة حوله، وتسبب هذه التشنجات الألم. ومن أسباب الانسداد التي تؤدي إلى المغص حصوات المرارة وحصوات الكلى.

قد تستمر نوبة المغص حتى 5 ساعات، مع ألم شديد يتراجع تدريجيا، وفي بعض الحالات، قد تستمر بضع دقائق فقط.

أنواع المغص لدى البالغين

المغص المراري

قد يعاني المصابون بالمغص المراري من ألم بطني مفاجئ وشديد قد يستمر من بضع دقائق وحتى 5 ساعات. يتركز الألم في المركز العلوي للبطن أو أسفل الأضلاع على الجانب الأيمن، وقد يمتد إلى الجانب أو لوح الكتف.

يحدث المغص المراري عندما تقوم حصوة مرارية بسد إحدى القنوات الصفراوية بشكل مؤقت. تنقل هذه القنوات الصفراء (سائل هضمي) من المرارة والكبد عبر البنكرياس إلى الأمعاء الدقيقة.

حصوات المرارة هي كتل مجففة ومتماسكة من الصفراء. تتكون في المرارة عندما تتراكم الصفراء مع مرور الوقت. يمكن أن تتراوح أحجامها من حبة رمل صغيرة إلى حجم كرة الغولف. تعتبر حصوات المرارة شائعة جدا ولا تسبب أعراضا لمعظم الناس.

تزداد احتمالية حدوث نوبة المغص المراري بعد تناول وجبة دسمة، خاصة الغنية بالدهون، حيث يتطلب هضم الدهون المزيد من الصفراء. ومع ذلك، يمكن أن يحدث المغص المراري في أي وقت.

المغص الكلوي

يحدث المغص الكلوي عندما تتحرك حصوات الكلى عبر المسالك البولية، التي تشمل الكلى، الحالبين، المثانة، والإحليل. ومن المرجح أن يحدث الألم عندما تسد حصوة كلوية مرور البول من الكلية إلى المثانة.

حصوات الكلى هي كتل بلورية من المعادن والأملاح تتشكل داخل الكلى. قد تكون مشابهة لحصوات المرارة في الحجم، من حجم حبة الرمل إلى حجم كرة الغولف.

في حالة المغص الكلوي، قد يشعر الشخص بألم في أسفل البطن أو في جانب الجسم، بين الأضلاع والوركين. قد يمتد هذا الألم إلى المنطقة الأربية وقد يترافق مع الغثيان، القيء، ووجود آثار دم في البول.

وتتراوح شدة ألم المغص الكلوي من خفيف إلى شديد، وقد يبلغ الألم ذروته بعد حوالي ساعة إلى ساعتين من بدايته.

المغص المعوي

يحدث المغص المعوي بسبب انسداد أو عرقلة في الأمعاء. على سبيل المثال، قد يحدث نتيجة انسداد جزئي أو كلي في الأمعاء الدقيقة أو الغليظة يمنع مرور الطعام، السوائل، الهواء، أو البراز.

قد تكون الانسدادات ناتجة عن:

نسيج ندبي من جراحة بطنية سابقة.

بعض الحالات الالتهابية، مثل:

مرض كرون.

التهاب القولون التقرحي.

التهاب الرتج.

انحشار البراز.

الأورام السرطانية.

قد يعاني المصاب بالمغص المعوي من آلام تشنجية في المعدة يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وقد تشمل الأعراض الأخرى:

عدم القدرة على إخراج البراز أو الغازات.

القيء.

الغثيان.

الإسهال.

فقدان الشهية.

الانتفاخ.

العلاجات والوصفات المنزلية للمغص

لعلاج نوبات المغص في المنزل، يمكن للشخص محاولة:

شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.

وضع قربة ماء ساخن أو كمادة دافئة على المنطقة المؤلمة لتخفيف الانزعاج.

تدليك المنطقة المصابة بلطف

اعتماد على نوع المغص، قد يوصي الطبيب بخيارات العلاج التالية:

مسكنات الألم، الأدوية المضادة للالتهاب، والأدوية المضادة للقيء للمساعدة في تخفيف الأعراض.

الجراحة لإزالة حصوات الكلى أو المرارة أو للتحقيق في الانسدادات المعوية.

أدوية تذويب الحصوات.

العلاج بالموجات الصادمة، الذي يمكن أن يفتت الحصوات إلى شظايا صغيرة.

الوقاية من مغص البالغين

هناك أدلة تشير إلى أن حصوات المرارة وحصوات الكلى قد تكون وراثية، مما يعني أنها قد لا تكون قابلة للوقاية منها بالكامل.

ومع ذلك، قد تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة في تقليل احتمالية تطورها، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمغص البالغين

الخطوات التي قد تساعد في الوقاية من مغص البالغين تشمل:

شرب الكثير من الماء والحفاظ على رطوبة الجسم.

تجنب استهلاك كميات كبيرة من الملح.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

الحفاظ على وزن معتدل.

تناول نظام غذائي منخفض الألياف بناءً على نصيحة الطبيب، إذا كان هناك خطر متزايد للإصابة بانسداد معوي.

متى يجب الاتصال بالطبيب؟

يجب على الشخص الاتصال بالطبيب إذا كان يعاني من آلام بطنية متكررة أو مستمرة، خاصة إذا لم يكن يعرف السبب الكامن وراءها.

يجب على الشخص الذي يعاني من الأعراض التالية أن يطلب رعاية طبية عاجلة:

اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين).

ألم بطني يستمر لفترة طويلة أو يكون شديدًا لدرجة لا يستطيع الشخص تخفيفه بأي وضعية.

ارتفاع درجة الحرارة وقشعريرة.

تسارع في ضربات القلب.

عدم القدرة على الشرب دون تقيؤ.

القيء المستمر.

دم في البراز أو البول.

انخفاض في كمية البول المخرجة.

