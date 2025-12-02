قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

18 حجم الخط

جامع الأطروش أو جامع الدمرداش، هو مسجد تاريخي يقع في مدينة حلب القديمة في سورية، وهو من مساجد سوريا التاريخية، تم تسجيل الجامع في قائمة اليونسكو للتراث العالمي كجزء من مدينة حلب القديمة.

بُني جامع الأطروش أو جامع الدمرداش خلال العهد المملوكي على يد آقبغا الظاهري، وذلك في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، ويقع جامع الأطروش في مدينة حلب بمحلة الأعجام تجاه القصر العدلي، ويبعد عن مدخل القلعة بمسافة لا تزيد على 200م، وبالقرب من المدرسة الظاهرية السلطانية، حيث يتميز هذا الموقع بأهميته التاريخية وغناه الأثري.

قصة بناء جامع الأطروش أو الدمرداش بحلب وسر التسمية

سبب التسمية

بدأ عمارة هذا الجامع الأمير آق بغا الأطروشي نائب السلطنة المملوكية في حلب؛ في عهد الملك الناصر فرج بن برقوق، وكان مكان هذا الجامع سوق للغنم، وقد خطط له ليكون جامعًا مهمًا وتربةً لبانيه الذي انتقل إلى طرابلس ثم دمشق ليعود بعدها إلى حلب ثانية ويموت بها، ويدفن في تربته الملحقة بجامعه، من دون أن يستطيع إكمال جامعه، وقرر نائب حلب الجديد الأمير دمرداش الناصري إكماله، وسمي منذ ذلك الزمن بعد وفاة نائبي حلب بجامع الأطروش أو الدمرداش، وكان نواب حلب في العصر المملوكي والعثماني يصلون فيه صلاة العيدين.

وهناك ثلاث كتابات واحدة على المئذنة بسطر واحد وبخط نسخي ما نصه:" أنشأه الفقير إلى الله تعالى آقبغا الظاهري غفر الله له" والثانية فوق ساكف الباب الغربي للجامع, ومؤرخة سنة( 801هـ/1398م) بخط نسخي أيضا ونصه:" أنشأ هذا الجامع المقر العالي السيفي آقبغا الملكي الظاهري أعزَّ الله أنصاره بمحمد وآله, وذلك في شهر ذي الحجة سنة إحدى وثمان مائة" والكتابة الثالثة تعود لنائب حلب الدمرداش الذي أكمل جامع نائب حلب آقبغا الأطروش, وفيها: "عمَّر هذا الجامع المبرور الأشرف المولوي العالي العادلي الكافلي السيفي دمرداش الناصري مولانا ملك الأمراء أبو المساكين والفقراء, كافل المملكتين الشريفتين الحلبية والطرابلسية أعزَّ الله أنصاره وضاعف اقتداءه بمحمد وآله ابتغاء لوجه الله تعالى في العشر الأخير من شوال المبارك سنة إحدى عشرة وثمان مائة من الهجرة النبوية".

عمارة جامع الأطروش أو جامع الدمرداش

مساحة الجامع مستطيلة المسقط مستعرضة على الجهة الجنوبية، حيث يشغل الحرم الرئيسي للصلاة كامل الضلع الجنوبية للجامع الذي يتوسط عمارته صحن مستطيل يحيط به ثلاثة أروقة، وتحتل غرفة الدفن التابعة للجامع زاويته الشمالية الغربية، ويلاصقها من الجهة الجنوبية مئذنة المسجد.

وللجامع واجهتان رئيسيتان حرتان غربية وشمالية، أما الواجهتان الأخريان فهما متلاصقتان بأبنية حديثة مقامة بجوار الجامع.

تطل الواجهة الغربية على الميدان المقابل لها بطول 36م، وتشكل خلفية المشهد البصري لموقع الجامع بما يتميز به من امتداد أفقي ورأسي ممتلئ بالعناصر المعمارية والزخرفية الجميلة، هذا إضافةً إلى المئذنة الملاصقة للمدخل الأصلي الذي يتوسط هذه الواجهة.

ويوجد بئر ماء مع خرزة الجب على يمين الداخل الى صحن الجامع لتزويد الجامع بالمياه. أغلق هذا المدخل الآن حيث صار يدخل إلى الجامع اليوم من الواجهة الشمالية عبر باب أحدثه الأمير دمرداش الناصري عندما أكمل بناء الجامع،

قصة بناء جامع الأطروش أو الدمرداش بحلب وسر التسمية

أحداث تاريخية

يرتبط هذا المسجد بحادثة مأساوية إذ حدث أيام تولي خورشيد باشا فتنة بين السيدا (آل البيت) وبين الانجكارية (الانكشارية) بسبب الخلاف على الامتيازات، أدى إلى حصار السيدا داخل الجامع إلى أن تمت تصفيتهم ودفنهم بالحديقة الموجودة داخل صحن الجامع.

وفي سنة 1882م أصاب حلب زلزال عنيف ترك أثره في الجامع، حيث قام المتولي الحاج أحمد جاموس ببعض الإصلاحات فيه، وأزال كمية من الأتربة التي كانت عليه، ولم يجعل للسطح مزاريب تذهب الماء عنه، فثقل التراب عليه؛ مما أدى إلى سقوط السقف مع القبة،

وكانت القبلية قبل سقوطها آية في الجمال، تقوم على ثمانية أعمدة حجرية وأربع دعائم لحمل السقف، تصدعت القبلية وتحطمت ستة أعمدة منها، وبقي فيها اليوم عمودان يشهدان على عظمة هذه القبلية وضخامتها.

بعد ذلك قام أهالي حي القصيلة وساحة الملح بجمع التبرعات من المحسنين وبناء ما تهدم من الجامع، فأعادوا بناء القبلية إلى ما كانت عليه، وأصلحوا المئذنة والسقف، وأقاموا مكان الأعمدة دسنتين كبيرتين تحملان عقوده، ثم قاموا ببناء منبر جديد من الحجر الأبيض يحتضنه عمودان دائريان من المرمر الأبيض.

وفي عام ١٩٢٤ عثر على جرن حجري بديع مهمل في حديقة الصحن تم نقله بواسطة مدير أوقاف حلب الشيخ يحيى الكيالي ليوضع في السبيل المحدث في الرواق الغربي من المسجد الأموي الكبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.