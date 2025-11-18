تدخل رئاسي تاريخي

18 حجم الخط

في سابقة لافتة، برزت خلال الساعات الماضية موجة من الاستغاثات والاعتراضات على سير العملية الانتخابية، جاءت في أغلبها من مرشحين ونواب سابقين ينتمون لأحزاب وكيانات سياسية كانت ــولا تزال- تُصنَّف ضمن الدوائر الداعمة للدولة.

هذا المشهد غير المسبوق أثار تساؤلات واسعة حول آليات إدارة الانتخابات، لا سيما أن الفارق السياسي بين المعلَن فوزهم وبين أصحاب الشكاوى يكاد يكون منعدمًا، إذ ينتمي الطرفان إلى نفس الخلفية السياسية الداعمة للدولة.

انتخابات النواب تحت المجهر

وتأتي هذه الاعتراضات في وقت يحظى فيه بيان رئاسة الجمهورية بشأن متابعة العملية الانتخابية بقدر كبير من الاهتمام، باعتباره خطوة تاريخية استثنائية، تحمل دلالة واضحة على إدراك القيادة السياسية لحجم الشكاوى الواردة من دوائر عدة..

وما تضمنته من مطالب بضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، كما أن تجاوب الرئاسة يعكس قناعة بأن هذه الشكاوى ليست حالات فردية، بل ظاهرة جماعية امتدت إلى أكثر من دائرة انتخابية.

وتتلخص مطالب المرشحين في ضرورة إصلاح النظام الانتخابي من جذوره، بدءًا بإلغاء نظام القائمة المطلقة والعودة إلى النظام الفردي أو الدمج بينه وبين القائمة النسبية، بما يتطلب إعادة تقسيم الدوائر بشكل يراعي العدالة وتوازن الحجم الجغرافي والكتلة التصويتية، كما تؤكد المطالب على أهمية فرض رقابة فعلية على أعمال الدعاية الانتخابية وحدود الإنفاق، سواء من قبل المرشح أو من داعميه، مع ضمان الرقابة داخل اللجان وخارجها.

محاضر الفرز موقعة ومختومة

ويشّدد المرشحون كذلك على ضرورة إجراء عمليات الفرز وتجميع الأصوات بشكل علني وبحضور المرشحين أو من يمثلهم، مع تسليمهم محاضر الفرز موقعة ومختومة رسميًا، إضافة إلى تمكين الناخبين ووكلائهم من تقديم الطعون والتظلمات بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك التلغرافات..

وطالبوا أيضًا بتعديل التشريعات بما يتيح الطعن المباشر أمام المحاكم دون ربطه بتقديم شكاوى سابقة للهيئة الوطنية للانتخابات، مع حفظ أوراق العملية الانتخابية كاملة لحين فصل القضاء فيها.

تدخل الرئاسة إعترافًا رسميًا

ورغم إتساع دائرة الاعتراضات، يبقى أن تدخل الرئاسة يعكس إعترافًا رسميًا بأهمية معالجة ما أثير من ملاحظات، ويؤشر إلى إمكانية فتح باب لمراجعة أعمق قد تعيد رسم ملامح العملية الانتخابية في المستقبل.

