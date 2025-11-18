عبدالرؤوف يتمسك ببقاء سيف فاروق جعفر بالزمالك ويرفض رحيله

18 حجم الخط

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن المدير الفني أحمد عبد الرؤوف أبلغ إدارة النادي برفضه التام رحيل سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأوضح المصدر أن عبد الرؤوف يرى امتلاك اللاعب إمكانيات فنية مميزة وقادر على تقديم إضافة قوية في وسط الملعب، مشيرًا إلى أن المدير الفني يعتبر سيف أحد العناصر التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة القادمة، خصوصًا في ظل قلة اللاعبين المميزين في مركزه.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني وضع خطة لتجهيز اللاعب بشكل قوي خلال الفترة الحالية لمنحه مساحة أكبر للمشاركة بعد استئناف الدوري.

وأكد أن إدارة الزمالك تحترم رؤية المدير الفني وستلتزم بقراره، مشددًا على أن النادي يرفض التفريط في أي لاعب يحتاجه الفريق.

كما دعا المصدر الجماهير للوقوف خلف المجموعة الحالية ودعم الجهاز الفني في خطواته لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

