رياضة

الزمالك: القندوسي خارج الحسابات ولم نفتح معه أي مفاوضات

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخول النادي في مفاوضات مع أحمد القندوسي، لاعب سيراميكا السابق، عارٍ تمامًا من الصحة.

وشدد المصدر على أن القندوسي ليس ضمن حسابات الزمالك في فترة الانتقالات المقبلة، وأن الإدارة لم تجر أي اتصالات مع اللاعب أو ناديه، موضحًا أن تركيز إدارة الكرة بالزمالك منصب حاليًا على احتياجات محددة يحددها الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف.

وأشار المصدر إلى أن النادي يرفض الزج باسم الزمالك في أي مفاوضات وهمية بهدف رفع قيمة اللاعبين في السوق أو إحداث بلبلة داخل الفريق، مؤكدًا أن ملف الصفقات يسير وفق خطة دقيقة تمت دراستها بالتنسيق مع المدير الفني.

كما شدد على أن الأولوية ستكون لتدعيم بعض المراكز الحيوية فقط.

وأضاف أن الإدارة ستعلن عن أي خطوة رسمية فور اتخاذها، مطالبًا الجماهير بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة.
 

