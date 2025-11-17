الإثنين 17 نوفمبر 2025
أحمد ربيع يؤدي تدريبات تأهيلية في الزمالك

أدى أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، قبل أن يتم استبعاده من صفوف المنتخب.
ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز أحمد ربيع للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

الجريدة الرسمية