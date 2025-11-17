مجلس الزمالك يوجه الشكر لكل من قدّم العزاء في الراحل محمد صبري

18 حجم الخط

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانًا رسميًا وجّه خلاله خالص الشكر والتقدير إلى جميع المسؤولين في الدولة، ومسؤولي الأندية، ومجالس الإدارات، والأجهزة الفنية، ونجوم الكرة السابقين والحاليين، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق.

وأكد البيان تقدير النادي الكبير لموقف الجماهير، وعدد كبير من الرياضيين والعاملين في مختلف المجالات، الذين حضروا مراسم العزاء وقدموا صورة حضارية تعكس قيم الإنسانية التي تربط أسرة الرياضة المصرية وأسرة كرة القدم بشكل خاص.

وأشار مجلس الزمالك إلى أن هذه المشاعر الراقية والمواقف النبيلة عكست حجم محبة الناس للراحل، مؤكدًا امتنانه لكل من شارك وساند أسرة محمد صبري في هذا المصاب الأليم.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن النادي سيظل يثمّن هذا الموقف المشرّف، آملًا أن يكون رحيل الكابتن محمد صبري رسالة لاستمرار الروح الرياضية ونشر القيم النبيلة بين الجميع.

