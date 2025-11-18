الخميس 20 نوفمبر 2025
3 أسماء على طاولة الزمالك لمعاونة أحمد عبد الرؤوف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تفاضل حاليًا بين 3 أسماء مرشحة للعمل في الجهاز الفني، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، وهم: علاء عبد الغني، صلاح سليمان، وحسام أسامة.

وأكد المصدر أن عملية الاختيار تتم بعناية شديدة لضمان وجود الجهاز المعاون الأنسب للمرحلة المقبلة، خاصة مع رغبة الإدارة في توفير كل عوامل النجاح للمدير الفني الجديد.

وأوضح المصدر أن عبد الرؤوف ناقش الملف مع لجنة الكرة، وتم الاتفاق على دراسة السير الذاتية وخبرات كل مدرب، بالإضافة إلى القدرة على العمل تحت ضغط داخل نادٍ بحجم الزمالك.

وأشار إلى أن النادي يسعى للاستقرار الفني في أسرع وقت من أجل بدء الاستعداد لمرحلة ما بعد التوقف، لافتًا إلى أن القرار النهائي سيتم حسمه خلال أيام قليلة.

كما شدد على أن الإدارة تحرص على أن يكون الجهاز الجديد متكاملًا ومتناغمًا لضمان تنفيذ خطة التطوير التي يضعها عبد الرؤوف للموسم الحالي.

الزمالك أحمد عبدالرؤوف نادي الزمالك

الجريدة الرسمية