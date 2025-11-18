الخميس 20 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

تعليمات هامة من هيئة الدواء لمرضى القلب عند استخدام دواء الديجوكسين وبدائله

قصور عضلة القلب،
قصور عضلة القلب، فيتو
وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح ضرورية لمرضى القلب عند استخدام دواء الديجوكسين، وبدائله.

مستحضرات الديجوكسين

وقالت هيئة الدواء: إن مستحضرات الديجوكسين نظرًا لحساسيته وتأثيره المباشر على عضلة القلب تحتاج إلى متابعة مستمرة، وتشدد التوصيات على أهمية المتابعة الدورية مع الطبيب لإجراء فحوصات منتظمة تشمل تقييم وظائف القلب وفحوصات الدم، بالإضافة إلى مراقبة معدل النبض وضغط الدم لضمان استخدام الدواء بأمان وفعالية.

نصائح طبية ضرورية للمرضى

حذرت هيئة الدواء من تناول أدوية البرد أو السعال دون استشارة مسبقة، نظرًا لاحتمال تداخلها مع عمل الديجوكسين.

 كما يُنصح بإبلاغ الطبيب بجميع الأدوية أو الأعشاب المستخدمة لتجنب أي تفاعلات دوائية غير مرغوبة. 

وأكدت هيئة الدواء ضرورة الانتباه للنظام الغذائي، إذ قد تقلل الأطعمة الغنية بالنخالة من امتصاص الدواء داخل الجسم.

توافر الدواء في الأسواق

وأكدت هيئة الدواء المصرية توافر مستحضري Lanoxin وCardixin بوفرة داخل الصيدليات بدائل مادة الديجوكسين.

هيئة الدواء: توفر علاج قصور عضلة القلب بكميات تكفي احتياجات المرضى

هيئة الدواء تكشف مخزون الأدوية لعلاج الاضطرابات النفسية والصرع

وأوضحت الهيئة أنه تم ضخ أكثر من 200 ألف عبوة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مع استمرار الإنتاج بضخ 150 ألف عبوة إضافية لتأمين الاحتياجات المحلية.

كانت أكدت هيئة الدواء المصرية أن دواء الديجوكسين من الأدوية الأساسية المستخدمة في علاج قصور عضلة القلب، حيث يساعد على تحسين قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة أكبر، كما يُستخدم في السيطرة على بعض اضطرابات نبضات القلب، أبرزها الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية.

وشددت هيئة الدواء على  ضرورة الالتزام الصارم بالجرعات التي يحددها الطبيب، لما قد يسببه تجاوز الجرعة المقررة من مضاعفات خطيرة تشمل: الجلطات، السكتة الدماغية، أو حتى الأزمات القلبية.
 ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح ضرورية للمرضى منها:

تناول الدواء بانتظام وفق الوصفة الطبية.

عدم مضاعفة الجرعة عند نسيان إحداها.

عدم التوقف عن تناول الدواء دون الرجوع للطبيب المختص.

