هالاند يكشف سرا وراء تسجيله هدفين في منتخب إيطاليا بتصفيات كأس العالم

وجه إرلينج هالاند انتقادات لمدافع منتخب إيطاليا جيانلوكا مانشيني، عقب فوز النرويج بنتيجة 4-1 على الأزوري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

النرويج إلى كأس العالم وإيطاليا للملحق

وهذا الانتصار دفع الأزوري نحو الملحق، في وقت ضمن فيه المنتخب النرويجي تأهله المباشر إلى النهائيات.

 

هالاند يواصل أهدافه مع منتخب النرويج 

ورغم تقدم إيطاليا في الشوط الأول عبر بيو إسبوزيتو، فإنها استقبلت أربعة أهداف بعد مرور ساعة من اللعب، من بينها هدفان خلال دقيقتين فقط لمهاجم مانشستر سيتي، هالاند.

الهداف النرويجي، الذي رفع رصيده إلى 16 هدفا في آخر 8 مباريات مع منتخب بلاده، استغل ظهوره الإعلامي بعد المباراة لتوجيه تعليق لاذع لمدافع إيطاليا مانشيني.

 

هالاند ينتقد مانشيني مدافع إيطاليا 

وكان مانشيني مكلفا بمراقبة مهاجم مانشستر سيتي بشكل لصيق، وظهرت المشادات بينهما في عدة مراحل من اللقاء.

وبعد صافرة النهاية، قال هالاند إن مانشيني كان يلمسه بشكل مستفز في أكثر من مرة أثناء المباراة، قبل أن يشكره بنبرة ساخرة على الدافع الذي منحه القدرة على تسجيل هدفين في دقيقتين.

وقال هالاند، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "كان مانشيني يراقبني دائمًا، وكان يلمسني بشكل مستفز كثيرًا".

وأضاف: "في لحظة ما، شعرت بالضيق وصرخت فيه: (ماذا تفعل؟)، لكن بعد ذلك قلت له: (شكرًا جزيلًا على الدافع، لنبدأ اللعنة). ثم سجلت هدفين آخرين".

