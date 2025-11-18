الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
يحيى عبد القادر يودع منافسات المصارعة في دورة التضامن الإسلامي

منتخب المصارعة، فيتو
منتخب المصارعة، فيتو
ودع يحيى عبد القادر لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وخسر يحيى عبد القادر في الدور ربع النهائي أمام بطل قيرغستان بعدم التكافؤ، قبل أن يتأهل لدور الترضية بعد وصول الأخير للمباراة النهائية.

وتلقى يحيى عبد القادر خسارة جديدة في دور الترضية أمام بطل تونس، ليودع المنافسات بشكل نهائي.

قائمة منتخب المصارعة

وتضم قائمة المنتخب الوطني للمصارعة كلا من: 

المصارعة الرومانية

محمد حسن - يحيى عبد القادر - نور الدين حسن - محمد علي جبر - عبد اللطيف منيع - أدهم غريب

المصارعة الحرة

سعيد إبراهيم - عمر مراد - أحمد خالد - محمد الشامي - عبد الرحمن هيثم.

المصارعة النسائية

سمر حمزة - مودة أدهم

ويترأس البعثة الكابتن إبراهيم عادل مصطفى سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة.

التضامن الإسلامي المنتخب الوطني للمصارعة يحيى عبد القادر المصارعة الرومانية سعيد ابراهيم

الجريدة الرسمية