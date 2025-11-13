الخميس 13 نوفمبر 2025
حصاد منتخب رفع الأثقال في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

عبد الرحمن يونس لاعب
عبد الرحمن يونس لاعب منتخب رفع الأثقال، فيتو
اختتم المنتخب الوطني لرفع الأثقال مشاركته في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وحصد أبطال منتخب رفع الأثقال 16 ميدالية متنوعة، جاءت كالتالي:

رفع الأثقال

السيد عطية - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

نورا عصام - برونزية الخطف - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

عبد الرحمن يونس - ذهبية الخطف - ذهبية النتر والكلين - ذهبية المجموع

سارة سمير - فضية الخطف - ذهبية الكلين والنتر - ذهبية المجموع

رحمة أحمد - ذهبية الخطف - برونزية الكلين والنتر - ذهبية المجموع

كريم كحلة - فضية الكلين والنتر - برونزية المجموع

 

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

الجريدة الرسمية