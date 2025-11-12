الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بـ 27 ميدالية، بعثة مصر تواصل التألق في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

منتخب تنس الطاولة
منتخب تنس الطاولة سيدات، فيتو
18 حجم الخط

تقدمت البعثة المصرية لاحتلال المركز الثالث في ترتيب البعثات المشاركة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري، وذلك رغم المشاركة ببعثة رمزية في عدد محدود من الألعاب.

ورفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 27 ميدالية، من بينها 10 ذهبيات و6 فضيات و11 ميدالية برونزية.

وشهدت منافسات اليوم الثامن حصد 8 ميداليات جديدة من خلال لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال.

وجاءت ميداليات اليوم الثامن، بواقع 3 ميداليات لسارة سمير، ومثلها لرحمة أحمد، بالإضافة لميداليتين لكريم كحلة.

ميداليات البعثة المصرية في التضامن الإسلامي

وجاءت ميداليات البعثة المصرية كالتالي:

الجودو 

يسري سامي - برونزية وزن 60 كجم

تسنيم رشدي - برونزية وزن 57 كجم

عمر الرملي - ذهبية وزن +100 كجم

رفع الأثقال

السيد عطية - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

نورا عصام - برونزية الخطف - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

عبد الرحمن يونس - ذهبيى الخطف - ذهبية النتر والكلين - ذهبية المجموع

سارة سمير - فضية الخطف - ذهبية الكلين والنتر - ذهبية المجموع

رحمة أحمد - ذهبية الخطف - برونزية الكلين والنتر - ذهبية المجموع

كريم كحلة - فضية الكلين والنتر - برونزية المجموع

السباحة

فريدة عثمان - فضية سباق 50 متر حرة - فضية سباق 50 متر فراشة

عبد الرحمن سامح - فضية سباق 50 متر حرة - برونزية سباق 50 متر فراشة

عبد الرحمن عطية - فضية سباق 100 متر ظهر

الملاكمة

أحمد هيكل - برونزية وزن 70 كجم

أمير كيلاني - ذهبية وزن 55 كجم

تنس الطاولة

منتخب السيدات - ذهبية الفرق

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الإسلامي دورة ألعاب التضامن الإسلامي السعودية البعثة المصرية ميداليات البعثة المصرية

مواد متعلقة

كريم كحلة يحقق فضية وبرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

سارة سمير تحصد 3 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

تألق مصري في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية بحصد 19 ميدالية

إنجاز من نوع خاص، أبطال الذهب في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

الأكثر قراءة

القاهرة تصل لـ25 مئوية، درجات الحرارة غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

ريهام عبد الغفور تعتذر بعد نشرها عن وفاة محمد صبحي: اندفاع مني

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الناموس في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية