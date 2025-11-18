أدهم أيمن يودع منافسات المصارعة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

18 حجم الخط

ودع أدهم أيمن لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، منافسات المصارعة الرومانية لدورة ألعاب التضامن الاسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وخسر أدهم أيمن مباراته في الدور الأول أمام العراقي سجاد البيدان، في منافسات وزن 60 كجم، ليودع المنافسات مبكرا.

وفقد أدهم أيمن أيضا فرصة التأهل للعب على الميدالية البرونزية في دور الترضية، بعد خسارة اللاعب العراقي في الدور ربع النهائي أمام بطل تركيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للمصارعة كلا من:

المصارعة الرومانية

محمد حسن - يحيى عبد القادر - نور الدين حسن - محمد علي جبر - عبد اللطيف منيع - أدهم غريب

المصارعة الحرة

سعيد إبراهيم - عمر مراد - أحمد خالد - محمد الشامي - عبد الرحمن هيثم.

المصارعة النسائية

سمر حمزة - مودة أدهم

ويترأس البعثة الكابتن إبراهيم عادل مصطفى سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة.

