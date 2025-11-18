الخميس 20 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أدهم أيمن يودع منافسات المصارعة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

مباراة أدهم أيمن
مباراة أدهم أيمن لاعب المصارعة، فيتو
18 حجم الخط

ودع أدهم أيمن لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، منافسات المصارعة الرومانية لدورة ألعاب التضامن الاسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

وخسر أدهم أيمن مباراته في الدور الأول أمام العراقي سجاد البيدان، في منافسات وزن 60 كجم، ليودع المنافسات مبكرا.

وفقد أدهم أيمن أيضا فرصة التأهل للعب على الميدالية البرونزية في دور الترضية، بعد خسارة اللاعب العراقي في الدور ربع النهائي أمام بطل تركيا. 

وتضم قائمة المنتخب الوطني للمصارعة كلا من: 

المصارعة الرومانية

محمد حسن - يحيى عبد القادر - نور الدين حسن - محمد علي جبر - عبد اللطيف منيع - أدهم غريب

المصارعة الحرة

سعيد إبراهيم - عمر مراد - أحمد خالد - محمد الشامي - عبد الرحمن هيثم.

المصارعة النسائية

سمر حمزة - مودة أدهم

ويترأس البعثة الكابتن إبراهيم عادل مصطفى سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الإسلامي دورة ألعاب التضامن الإسلامي المصارعة الرومانية المنتخب الوطني للمصارعة أيمن لاعب

مواد متعلقة

منتخب رفع الأثقال البارالمبي يصل السعودية للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي

مصر تتصدر ترتيب الدول العربية والأفريقية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

الكونغ فو يحصد 5 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

منتخب كرة السلة 3/3 يستعد للظهور في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

الأكثر قراءة

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

حر في القاهرة والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السيسي يستقبل رئيس كوريا الجنوبية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

قرعة الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 (بث مباشر)

رئيس الوزراء يصدر 17 قرارا مهما اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 20-11-2025

وفاة والدة وزير التموين، والعزاء بمسجد المشير طنطاوي الأحد

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 20-11-2025

67.04 جنيه سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مصر في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بسماع الكثير من الأخبار السعيدة قريبا

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان

أدعية العواصف والأنواء والطقس السيئ

المزيد
الجريدة الرسمية