حصد لاعبو المنتخب المصري للووشو كونغ فو على 5 ميداليات متنوعة خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في الرياض حتى 21 نوفمبر الجاري ليرتفع رصيد بعثة الفراعنة إلى 36 ميدالية متنوعة.

الكونغ فو يحصد 5 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

وفاز الفراعنة بميداليتين ذهب و3 ميداليات فضية حيث حصد الحسيني وهدان المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 85 كجم ساندا رجال بعد الفوز على القرغيزي تميرلان أمانكلوف بعدم التكافؤ في الجولتين 10-0، وفازت منة الله محمد في المباراة النهائية بوزن 70 كجم ساندا لتحصد الميدالية الذهبية، كما فازت حبيبة رمضان بالميدالية الفضية في منافسات وزن 60 كجم ساندا سيدات، كما حصدت شهد حمدي فضية منافسات وزن 56 كجم ساندا سيدات، كما فاز يوسف خالد بالميدالية الفضية في منافسات وزن 60 كجم ساندا.

وتشارك مصر في منافسات دورة التضامن الإسلامي بالرياض بستة لاعبين بواقع 3 لاعبين و3 لاعبات وهم يوسف خالد، مروان عصام، الحسيني وهدان، شهد حمدي، حبيبة رمضان، منة الله محمد.

يترأس بعثة الفراعنة في دورة التضامن الإسلامي اللواء على القرقاري، معتز راضي مدير فني الساندا ورامي كامل عبد العزيز مدرب الساندا.

يتولى المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي حاليًا منصب المدير الفني والمسؤول عن رياضة الووشو كونغ فو ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالمملكة العربية السعودية حتى 21 نوفمبر الجاري.

فيما يشارك من التحكم المصري في مباريات دورة التضامن الإسلامي كل من الحكم الدولي وليد أبو هيسة، الحكم الدولي أحمد فؤاد كما تتولى الدكتورة إنجي شريف منصب مدير الطاقم الطبي للبطولة ضمن بعثة الاتحاد الدولي المشارك في بطولة الووشو كونغ فو بدورة التضامن الإسلامي.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة رمزية تضم 81 لاعبًا ولاعبة يمثلون 12 اتحادا رياضيا، من بينهم لاعبتان من اللجنة البارالمبية في ألعاب القوى ورفع الأثقال.

واحتلت البعثة المصرية المركز الرابع حتى الآن برصيد 12 ميداليات ذهبية، و10 فضيات، و14 برونزية وبذلك تتصدر مصر قائمة الدول العربية فى جدول ترتيب الدول المتنافسة وأقرب دولة عربية لها هى السعودية وتحتل المركز السادس برصيد 29 ميداليات متنوعة.

