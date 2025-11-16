الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكونغ فو يحصد 5 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

الكونغ فو يحصد 5
الكونغ فو يحصد 5 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
18 حجم الخط

حصد لاعبو المنتخب المصري للووشو كونغ فو على 5 ميداليات متنوعة خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في الرياض حتى 21 نوفمبر الجاري ليرتفع رصيد بعثة الفراعنة إلى 36 ميدالية متنوعة.

الكونغ فو يحصد 5 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

وفاز الفراعنة بميداليتين ذهب و3 ميداليات فضية حيث حصد الحسيني وهدان المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 85 كجم ساندا رجال بعد الفوز على القرغيزي تميرلان أمانكلوف بعدم التكافؤ في الجولتين 10-0، وفازت منة الله محمد في المباراة النهائية بوزن 70 كجم ساندا لتحصد الميدالية الذهبية، كما فازت حبيبة رمضان بالميدالية الفضية في منافسات وزن 60 كجم ساندا سيدات، كما حصدت شهد حمدي فضية منافسات وزن 56 كجم ساندا سيدات، كما فاز يوسف خالد بالميدالية الفضية في منافسات وزن 60 كجم ساندا.

وتشارك مصر في منافسات دورة التضامن الإسلامي بالرياض بستة لاعبين بواقع 3 لاعبين و3 لاعبات وهم يوسف خالد، مروان عصام، الحسيني وهدان، شهد حمدي، حبيبة رمضان، منة الله محمد.

يترأس بعثة الفراعنة في دورة التضامن الإسلامي اللواء على القرقاري، معتز راضي مدير فني الساندا ورامي كامل عبد العزيز مدرب الساندا.

يتولى المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي حاليًا منصب المدير الفني والمسؤول عن رياضة الووشو كونغ فو ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالمملكة العربية السعودية حتى 21 نوفمبر الجاري.

فيما يشارك من التحكم المصري في مباريات دورة التضامن الإسلامي كل من الحكم الدولي وليد أبو هيسة، الحكم الدولي أحمد فؤاد كما تتولى الدكتورة إنجي شريف منصب مدير الطاقم الطبي للبطولة ضمن بعثة الاتحاد الدولي المشارك في بطولة الووشو كونغ فو بدورة التضامن الإسلامي.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة رمزية تضم 81 لاعبًا ولاعبة يمثلون 12 اتحادا رياضيا، من بينهم لاعبتان من اللجنة البارالمبية في ألعاب القوى ورفع الأثقال.

واحتلت البعثة المصرية المركز الرابع حتى الآن برصيد 12 ميداليات ذهبية، و10 فضيات، و14 برونزية وبذلك تتصدر مصر قائمة الدول العربية فى جدول  ترتيب الدول المتنافسة وأقرب دولة عربية لها هى السعودية وتحتل المركز السادس برصيد 29 ميداليات متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونغ فو ألعاب التضامن الإسلامي المنتخب المصري منتخب الكونغ فو أخبار الكون غفو

مواد متعلقة

محمد أبو الغار يحصد لقب بطولة الصين المفتوحة للإسكواش

منتخب الجمباز يشارك في بطولة العالم للناشئين بالفلبين

منتخب كرة السلة 3/3 يستعد للظهور في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

أمينة عرفي تحصد لقب بطولة الصين المفتوحة للإسكواش

اتحاد كرة السلة يعلن موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري المرتبط

3 مصريين في نهائيات بطولة الصين المفتوحة للإسكواش

الكونغ فو يضمن 5 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

بـ13 لاعبا، منتخب المصارعة يستعد للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي

الأكثر قراءة

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

مصرع صغيرين في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تسقط النفقة الزوجية؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

من القرآن والسنة، حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة

حكايات المسجد الأموي في دمشق وقصة أبوابه ومآذنه

المزيد
الجريدة الرسمية