الشباب والرياضة تستقبل بعثة رفع الأثقال عقب المشاركة بدورة التضامن الإسلامي

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال عقب مشاركتهم في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي.

وخلال لحظة وصول البعثة، حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مثمنًا الجهود الكبيرة

التي بذلوها خلال منافسات الدورة وتحقيقهم 16 ميدالية متنوعة من بينها 7 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و7 ميداليات برونزية، مؤكدا أن ما حققوه من نتائج مشرفة تعكس تطور رياضة رفع الأثقال المصرية واستمرارها في تحقيق الإنجازات الدولية والعالمية.

وأكد الوزير أن ما يحققه أبطال رفع الأثقال من إنجازات متتالية على المستويين العربي والدولي، يعكس قوة البرامج التدريبية والتخطيط السليم الذي تنتهجه الوزارة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ورعاية المواهب الرياضية في مختلف المحافظات، وإعداد جيل قادر على المنافسة في البطولات العالمية والأولمبية.

وكان في استقبال البعثة بالمطار الدكتور عبد الأول محمد، مدير عام المنتخبات الوطنية بوزارة الشباب والرياضة، والذي نقل تهنئة الوزير وتقديره لأبطال المنتخب على الأداء المتميز الذي قدموه، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على دعم المنتخبات الوطنية وتوفير كافة مقومات النجاح لها في الاستحقاقات القارية والدولية.

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لقاءً مع مجموعة من شباب رياضات الدراجات النارية والسيارات الرياضية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم فعاليات شبابية ورياضية على أرض سيناء، للتعرف على ما تشهده من تنمية شاملة ومشروعات قومية كبرى، بحضور أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية، بالتعاون مع فريق family bikers للدراجات النارية، وفريق trt للسيارات الرياضية.

شهد اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم جولة بسيناء بمشاركة مجموعات من الشباب الرياضيين، بهدف نقل صورة حقيقية عن ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات، وإبراز جهود الدولة في تنمية سيناء وتحويلها إلى وجهة تنموية وسياحية عالمية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل يضم فعاليات رياضية وشبابية وثقافية، من بينها أنشطة لفرق الدراجات النارية والسيارات الرياضية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب.

وأعرب شباب رياضات الدراجات والسيارات عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الوطني، مؤكدين اعتزازهم بالمساهمة في إبراز جهود الدولة على أرض الواقع، ودعم رسالة التنمية والسلام التي أطلقها الرئيس من سيناء.

