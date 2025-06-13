طريقة عمل لحمة الرأس.. أكلة المدبح المميزة في خطوات بسيطة

طريقة عمل لحمة الرأس، لحمة الرأس من قطع اللحوم الشهيرة التى تصنف ضمن أكلات المدبح وهى من الأكلات الشعبية الشهيرة فى مصر، ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل لحمة الرأس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، لأنها أكلة رسمية ويعشقها الرجال.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل لحمة الرأس.

مكونات عمل لحمة الرأس:-

1 كيلو من لحمة الرأس (مسلوقة مسبقًا أو نيئة حسب الرغبة)

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

1 فلفل أخضر حار (اختياري)

عصير ليمونة (حسب الرغبة)

شوربة لحمة الرأس (في حال كانت مسلوقة)

طريقة عمل لحمة الرأس:-

اغسلي لحمة الرأس جيدا بالخل والملح والدقيق ثم اشطفيها جيدا.

في قدر كبير، أضيفي ماء، ورق لورا، حبهان، بصلة مقطعة، وقليل من الملح.

ضعي لحمة الرأس واتركيها تغلي، ثم خففي النار واتركيها حتى تنضج تماما (من 1.5 إلى 2 ساعة).

بعد النضج، قطعي اللحمة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

في مقلاة عميقة، ضعي السمن أو الزيت وسخنيه.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم المهروس وقلبيه حتى تظهر رائحته.

أضيفي لحمة الرأس المقطعة وقلبيها جيدا حتى تتحمر قليلا.

أضيفي البهارات: الكمون، الكزبرة، البهارات، الفلفل الأسود، والملح.

أضيفي الفلفل الأخضر المفروم (اختياري) وقلبي جيدا.

اسكبي القليل من شوربة اللحمة واتركي الخليط يغلي لدقائق حتى تتشرب النكهات.

أطفئي النار وأضيفي عصير الليمون حسب الرغبة.

تقدم لحمة الرأس ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو العيش البلدي، ويمكن إضافة سلطة خضراء وطحينة.

تستخدم أيضا في عمل الفتة المصرية، وتقدم مع الخل والثوم والصلصة.

للتقليل من الدهون، يمكن إزالة الشحم الزائد من اللحمة قبل الطهي.

يمكن تحمير لحمة الرأس في الفرن بعد السلق للحصول على طعم مقرمش ومميز.

لحمة الرأس تحتوي على نسبة دهون عالية، فيفضل تناولها باعتدال.

طريقة عمل لحمة الرأس

فوائد اللحوم الحمراء للصحة

ومن فوائد اللحوم الحمراء للصحة:

البروتين هو حجر الأساس لبناء العضلات والأنسجة وإصلاحها، وتحتوي اللحوم الحمراء على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعلها مصدر كامل للبروتين، وهذا مهم للنمو، خاصة عند الأطفال والمراهقين، كما أنه يدعم بناء العضلات والحفاظ عليها لدى البالغين.

الحديد الموجود في اللحوم الحمراء هو من نوع "الهيمي"، والذي يمتص في الجسم بكفاءة أعلى مقارنة بالحديد غير الهيمي الموجود في المصادر النباتية، والحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين في الدم، الذي ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، لذلك، فإن تناول اللحوم الحمراء قد يساعد في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

فيتامين B12 يوجد حصريا في المنتجات الحيوانية، واللحوم الحمراء من أغنى مصادره، وهذا الفيتامين أساسي لصحة الجهاز العصبي، وتكوين خلايا الدم الحمراء، وإنتاج الحمض النووي، ونقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى الإرهاق، وفقر الدم، وحتى مشاكل عصبية.

الزنك ضروري لوظائف المناعة، والتئام الجروح، وانقسام الخلايا، واللحوم الحمراء تمد الجسم بنسبة كبيرة من الاحتياج اليومي للزنك، كما تحتوي أيضا على السيلينيوم، وهو معدن مضاد للأكسدة يساعد في حماية الجسم من التلف الخلوي، ويدعم وظائف الغدة الدرقية.

بفضل محتواها العالي من البروتين، فإن اللحوم الحمراء تساهم في زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشهية، مما قد يساعد في التحكم في الوزن، وبالتالي وجبة تحتوي على كمية مناسبة من اللحوم الحمراء يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة في تناول وجبات خفيفة بين الوجبات.

اللحوم الحمراء غنية بالكرياتين، وهو مركب يساعد على إنتاج الطاقة في العضلات، ويستخدم بشكل واسع في مكملات الرياضيين لتحسين الأداء البدني، خاصة في التمارين عالية الشدة، كما تحتوي على الكارنيتين، الذي يعزز من عملية حرق الدهون داخل الخلايا.

بفضل محتواها من فيتامين B12، الحديد، والزنك، تساهم اللحوم الحمراء في تعزيز وظائف الدماغ، وتحسين التركيز والذاكرة، ونقص هذه العناصر قد يؤدي إلى مشاكل عقلية ونفسية، خاصة عند كبار السن.

عند اختيار أنواع اللحوم قليلة الدهن (مثل لحم البقر الخالي من الدهون أو لحم الغنم الصغير)، فإنها توفر كمية معتدلة من الدهون الصحية، بما في ذلك الدهون المشبعة الضرورية لإنتاج بعض الهرمونات ودعم صحة القلب إذا تم تناولها باعتدال.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.