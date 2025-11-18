الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
حوادث

حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالقطامية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عاطل متهم بالتعدى على زوجته بسلاح أبيض بمنطقة القطامية مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطل وزوجته بسبب خلافات أسرية بينهما مما اسفر عن إصابتها ونقلها الي المستشفي لتلقي العلاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات اسرية بينهما، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة واستدعاء شهود العيان لسماع اقوالهم حول الواقعة.

