أخبار مصر

“كن جميلًا تر الوجود جميلًا” وحرمة التعدي على الجار، موضوعات خطبة الجمعة القادمة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 21 من  نوفمبر 2025م، الموافق 30 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا".

التوعية بآداب وذوقيات الاختلاف ووجوب احترام الآخر


وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بآداب وذوقيات الاختلاف ووجوب احترام الآخر.

 علمًا بأن الخطبة الثانية من موضوعات حملة "صحح مفاهيمك" تحت عنوان: (حرمة التعدي على الجار).

وزير الأوقاف يكلف مديرين جديدين لمطروح وبورسعيد

 

وفي سياق متصل أصدر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف كل من: فضيلة الشيخ محمود سعد إبراهيم محمد جاهين، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف مطروح، وفضيلة الشيخ أحمد عبد السعيد محمد محمود، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بورسعيد، لمدة عام.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي، ودعم المديريات الإقليمية بقيادات تمتاز بالكفاءة والخبرة، بما يعزز قدرة الوزارة على تنفيذ استراتيجيتها في نشر الفكر الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعظيم دور الدعوة في خدمة المجتمع وبناء الوعي.

 

