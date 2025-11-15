“كن جميلًا تر الوجود جميلًا” وحرمة التعدي على الجار، موضوعات خطبة الجمعة القادمة

18 حجم الخط

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 21 من نوفمبر 2025م، الموافق 30 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا".

التوعية بآداب وذوقيات الاختلاف ووجوب احترام الآخر



وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بآداب وذوقيات الاختلاف ووجوب احترام الآخر.

علمًا بأن الخطبة الثانية من موضوعات حملة "صحح مفاهيمك" تحت عنوان: (حرمة التعدي على الجار).

وزير الأوقاف يكلف مديرين جديدين لمطروح وبورسعيد

وفي سياق متصل أصدر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف كل من: فضيلة الشيخ محمود سعد إبراهيم محمد جاهين، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف مطروح، وفضيلة الشيخ أحمد عبد السعيد محمد محمود، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بورسعيد، لمدة عام.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي، ودعم المديريات الإقليمية بقيادات تمتاز بالكفاءة والخبرة، بما يعزز قدرة الوزارة على تنفيذ استراتيجيتها في نشر الفكر الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعظيم دور الدعوة في خدمة المجتمع وبناء الوعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.