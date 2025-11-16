النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لبطل فيديو التعدي على سيدة بعين شمس

18 حجم الخط

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل متهم بالتعدي على سيدة ووالدها بالسب وإلقاء أنبوبة غاز عليهما في عين شمس للطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه لإجراء تحليل مخدرات له مع حجزه على ذمتها.

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر فيه شخص يقوم بالتعدي علي سيدة ووالدها بدائرة قسم شرطة عين شمس.



وقالت السيدة في منشور عبر "الفيس بوك": "فيه بلطجي وبيأذي كل الناس، اتهجم على بيتنا وحدف أنبوبة غاز علينا، وجاب سلم وطلع عليه علشان يكسر الكاميرات، وبابا كلم الشرطة كان كل يوم ييجي تحت البيت وبابا مش موجود، ويقعد وهو شايل سكينة ويلف مخدرات، أنا بشكر رجال المباحث أعلنوا أمس أنهم قبضوا عليه".

