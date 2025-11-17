القبض على عامل شرع في قتل زوجته في القاهرة

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل متهم بالتعدي على زوجته بسلاح أبيض محدثا إصابتها أثناء سيرهم بإحدى الطرق بمنطقة القطامية وتم نقلها إلى المستشفى.

ويواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات من خلال فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة سيدة بطعنات فى القطامية ونقلت الى المستشفى وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام زوجها بطعنها بسبب خلافات بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

