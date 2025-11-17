الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ولي العهد السعودي يغادر إلى أمريكا في زيارة عمل

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ودونالد ترامب، فيتو
 أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن  ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية استجابة لدعوة من الرئيس دونالد ترامب.

 

ولي العهد السعودي يغادر إلى أمريكا في زيارة عمل 

 وقال الديوان الملكي السعودي، في بيانه:  إن ولي العهد يبحث مع ترامب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى واشنطن في 18 نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددًا من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

 

ملفات إقليمية واقتصادية على الطاولة

وبحسب البيان، ستتناول الزيارة بحث ملفات الأمن الإقليمي، والعلاقات الاقتصادية، والطاقة، والتطورات في الشرق الأوسط، وانضمام السعودية للاتفاقيات الإبراهيمية، إلى جانب مناقشة الخطط المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

أهمية زيارة بن سلمان للولايات المتحدة

تُعد هذه الزيارة الأولى للأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض منذ عام 2022، وتشير إلى مرحلة جديدة من التقارب بين واشنطن والرياض بعد سلسلة من المشاورات المكثفة حول قضايا المنطقة والتطبيع مع إسرائيل والصفقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين.

