ترامب: سنبيع للسعودية طائرات حربية من طراز F 35

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح عاجل مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم بيع طائرات حربية متطورة من طراز F-35 للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الصفقة تأتي في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

تعزيز القدرات الجوية السعودية

وأوضح ترامب أن تزويد السعودية بهذه المقاتلات المتقدمة سيُسهم في رفع كفاءة سلاح الجو السعودي، ويمنح الرياض قدرات استراتيجية عالية في مواجهة التحديات الإقليمية.

رسالة سياسية وعسكرية

يشير هذا الإعلان إلى استمرار الإدارة الأمريكية في دعم الشركاء الإقليميين، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وسط حرص واشنطن على توسيع دائرة التحالفات العسكرية.

صفقة محتملة بانتظار الإجراءات

ولم يُعلن ترامب عن موعد تنفيذ الصفقة أو قيمتها المالية، فيما من المتوقع أن تخضع لأي خطوات تشريعية أو مراجعات داخلية قد تطلبها الإدارة أو الكونغرس قبل إتمامها رسميًا.

و أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية استجابة لدعوة من الرئيس دونالد ترامب.

