الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
خارج الحدود

البيت الأبيض يعلن زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن في 18 نوفمبر

ترامب ومحمد بن سلمان،
ترامب ومحمد بن سلمان، فيتو

أعلن البيت الأبيض أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى واشنطن في 18 نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددًا من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

 

ملفات إقليمية واقتصادية على الطاولة

وبحسب البيان، ستتناول الزيارة بحث ملفات الأمن الإقليمي، والعلاقات الاقتصادية، والطاقة، والتطورات في الشرق الأوسط، وانضمام السعودية للاتفاقيات الإبراهيمية، إلى جانب مناقشة الخطط المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

أهمية زيارة بن سلمان للولايات المتحدة

تُعد هذه الزيارة الأولى للأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض منذ عام 2022، وتشير إلى مرحلة جديدة من التقارب بين واشنطن والرياض بعد سلسلة من المشاورات المكثفة حول قضايا المنطقة والتطبيع مع إسرائيل والصفقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين.

 

انضمام السعودية للاتفاقيات الإبراهيمية

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن أن انضمام السعودية للاتفاقيات الإبراهيمية قريبٌ جدا.

وقال ترامب: “أخطط لزيارة غزة”.

وأعرب ترامب عن أمله في انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقات التي طبعت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

البيت الأبيض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واشنطن ترامب الرئيس الأمريكى السعودية إسرائيل

