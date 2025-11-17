الإثنين 17 نوفمبر 2025
ضبط عاطل هاجم مؤتمرًا انتخابيًا بمادة حارقة في جسر السويس

 تمكنت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل أقدم على إلقاء مادة حارقة على الموجودين في منصة انتخابية، وذلك خلال انعقاد مؤتمر انتخابي لعدد من الأحزاب بمنطقة جسر السويس بالنزهة في القاهرة.

 

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات من خلال فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة،
 

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإلقاء شاب مادة حارقة (مياه نار) على الحضور داخل المنصبة خلال إحدى المؤتمرات الانتخابية في النزهة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى ضبط واقتياد مرتكب الواقعة إلى قسم الشرطة، لحين التحقيق معه في الواقعة.

انتخابات النواب، 2.4 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 501 مركز انتخابي بكفر الشيخ

انتخابات نواب 2025 بكفر الشيخ، الأكثر سخونة واشتعالًا في الدوائر الأربع

قوات الامن بالقاهرة جسر السويس البحث الجنائي

