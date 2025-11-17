ضبط عاطل هاجم مؤتمرًا انتخابيًا بمادة حارقة في جسر السويس

18 حجم الخط

تمكنت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل أقدم على إلقاء مادة حارقة على الموجودين في منصة انتخابية، وذلك خلال انعقاد مؤتمر انتخابي لعدد من الأحزاب بمنطقة جسر السويس بالنزهة في القاهرة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات من خلال فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة،



تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإلقاء شاب مادة حارقة (مياه نار) على الحضور داخل المنصبة خلال إحدى المؤتمرات الانتخابية في النزهة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى ضبط واقتياد مرتكب الواقعة إلى قسم الشرطة، لحين التحقيق معه في الواقعة.

