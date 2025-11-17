الإثنين 17 نوفمبر 2025
محافظات

انتخابات النواب، 2.4 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 501 مركز انتخابي بكفر الشيخ

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025
 أعلن محافظ كفر الشيخ أن عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ مليونين و420 ألفًا و182 ناخبًا، سيشاركون في الاستحقاق الانتخابي من خلال 501 مركز انتخابي يضم 527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة.
 

وأشار إلى أن المحافظة تستعد لاختيار 20 نائبًا منهم 10 بنظام الفردي و10 بنظام القائمة.

خطة طوارئ واستعدادات صحية كاملة لتأمين انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ

كشف اللواء دكتور علاء عبد المعطي عن مراجعة استعدادات مديرية الصحة والمستشفيات، ووضع خطة للطوارئ وتوزيع سيارات الإسعاف حول المقرات الانتخابية للتعامل الفوري مع أي طارئ.
كما وجه برفع كفاءة النظافة العامة، وإزالة الإشغالات، وتحسين الإضاءة حول

الاستحقاق الانتخابي النظافة العامة تامين انتخابات مجلس النواب محافظ كفر الشيخ

الجريدة الرسمية