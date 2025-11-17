انتخابات نواب 2025 بكفر الشيخ، الأكثر سخونة واشتعالًا في الدوائر الأربع

18 حجم الخط

تشهد محافظة كفر الشيخ أجواء انتخابية هي الأكثر سخونة واشتعالًا خلال سباق انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يتنافس 110 مرشحين فرديين على 10 مقاعد موزعة على أربع دوائر انتخابية، وسط حالة من الزخم الشعبي والتفاعل الواسع بين الناخبين والمرشحين.

كما تتضمن المنافسة 7 مقاعد بالقائمة، بالإضافة إلى وجود 10 مرشحين من أبناء المحافظة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ما يزيد من حدة السباق ويعزز حضور كفر الشيخ في المشهد الانتخابي العام على مستوى الجمهورية.

وتشهد المحافظة حالة من الحراك الانتخابي غير المسبوق قبيل انطلاق انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

الدائرة الأولى (كفر الشيخ – قلين): معركة شرسة على 3 مقاعد تضم بندر كفر الشيخ ومركزي كفر الشيخ وقلين.

الأكثر اشتعالًا بين كل الدوائر: 40 مرشحًا يتصارعون بضراوة وتربيطات حتى اللحظات الأخيرة.

من أبرز المرشحين:

محمد عبد الحميد عرابي (مستقبل وطن – رمز القلم)

محمد مصطفى خليفة (النور – الكرسي)

باسم عبد المحسن حجازي (الوفد – النخلة)

ياسر منير (الوفد – رمز الأسد)

علاء إبراهيم ريحان (مستقل – رمز الصقر)

اللواء تامر عاشور (مستقل – رمز السفينة)

هيثم عبد الدايم صالح (مستقل – رمز السكينة)

إضافة إلى قائمة طويلة من المرشحين أصحاب الثقل القبلي والعائلي والخدمي، وسط توقعات قوية باللجوء إلى جولة الإعادة.

الدائرة الثانية (سيدي سالم – الرياض): 17 مرشحًا ومعركة قضائية تزيد المشهد سخونة

تضم الدائرة الثانية 17 مرشحًا يتنافسون على مقعدين فرديين، وشهدت الأيام الماضية جدلًا واسعًا بعد صدور حكم باستبعاد مرشح مستقبل وطن توفيق إبراهيم قبل أن تعود المحكمة وتلغي قرار الاستبعاد.

ويأتي في مقدمة المرشحين:

توفيق إبراهيم (مستقبل وطن – القلم)

محمد عبد الحميد هاشم (الجبهة الوطنية – السيارة)

علي أحمد علي (الأسد)

طارق لبيب عمارة (الكف)

إلى جانب مجموعة من المرشحين البارزين من مركزَي سيدي سالم والرياض، وسط اهتمام جماهيري وإقبال مرتفع متوقع يوم التصويت.

الدائرة الثالثة (الحامول – بيلا – بلطيم): 26 مرشحًا وصراع «حتى النهاية»

تعد هذه الدائرة من الأكثر اشتعالًا في المحافظة، حيث يخوض 26 مرشحًا منافسة ضارية على مقعدين فقط، رغم اعتذار ثلاثة مرشحين بارزين في اللحظات الأخيرة.

ويبرز من الأسماء المنافسة بقوة:

أحمد علاء الدين جعفر (مستقبل وطن – القلم)

محمد زكي إبراهيم نائب رئيس تحرير الأهرام (المانجو)

يونس عبد الرازق (الأسد)

ياسر فؤاد العسقول (الهاتف المحمول)

أنوار رشاد عبد الهادي المرشحة الوحيدة بالدائرة (الهدهد)

وتشهد الدائرة تحركات مكثفة للمرشحين ليلًا ونهارًا في القرى والمدن الواسعة جغرافيًا.

الدائرة الرابعة (دسوق – فوه – مطوبس): 27 مرشحًا وغياب مفاجئ لوجوه بارزة

تشتعل الدائرة الرابعة بـ 27 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد، وسط دهشة كبيرة بسبب عدم ترشح النائبتين هالة أبو السعد وهيام الطباخ رغم شعبيتهما الكبيرة.

ومن بين أبرز المتنافسين:

عادل محمد النجار (مستقبل وطن – القلم)

أحمد السيد عبد القادر (حماة الوطن – التاج)

محمد سعد الصمودي (الجبهة الوطنية – السيارة)

محمد عبد العليم داود (الوفد – النخلة)

سيد أحمد عيسى (مستقل – الغزال)

كما تضم الدائرة عددًا كبيرًا من النواب الحاليين والسابقين ومرشحين ذوي ثقل انتخابي وخبرة طويلة.

القائمة الوطنية "من أجل مصر": 10 ممثلين عن كفر الشيخ

تضم القائمة الوطنية عن قطاع كفر الشيخ 10 أسماء بارزة من أبناء المحافظة، منهم:

عبد الحميد الدمرداش

السعيد عمارة

عاطف عجلان

أسامة أبو العز الأتربي

ماري جرجس

شيرين إبراهيم حسانين

غادة جابر النحاس

أماني أبو زيد

رانيا رفعت شريف

سناء أحمد جمال الدين

