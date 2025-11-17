مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

18 حجم الخط

لقى شخصين مصرعهما إثر حادث مرورى مروع على طريق القبارى غرب الإسكندرية، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة بوسط الإسكندرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل عن ورود بلاغ النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص.

وعلى الفور انتقلت قيادات قسم شرطة مينا البصل، وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخصين أحدهما شرطى بمرور الإسكندرية، إثر تصادم سيارة ملاكى وآخر ميكروباص، لفظ أنفاسك الأخيرة بالمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.