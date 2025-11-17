الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

لقى شخصين مصرعهما إثر حادث مرورى مروع على طريق القبارى غرب الإسكندرية، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة بوسط الإسكندرية.

محافظ سوهاج يعتمد لوحات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أخميم

انتخابات نواب 2025 بكفر الشيخ، الأكثر سخونة واشتعالًا في الدوائر الأربع

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل عن ورود بلاغ النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص.

وعلى الفور انتقلت قيادات قسم شرطة مينا البصل، وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخصين أحدهما شرطى بمرور الإسكندرية، إثر تصادم سيارة ملاكى وآخر ميكروباص،  لفظ أنفاسك الأخيرة بالمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية غرب الإسكندرية القبارى أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يعتمد لوحات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أخميم

انتخابات نواب 2025 بكفر الشيخ، الأكثر سخونة واشتعالًا في الدوائر الأربع

التعليم تكشف شروط استحقاق حافز التدريس الـ 1000 جنيه

الأكثر قراءة

كأس العين الدولية، مصر وكاب فيردي يتعادلان 1-1 ويتجهان لركلات الجزاء

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

منتخب مصر يتخطى كاب فيردي بركلات الترجيح 2-0 ويحصد برونزية كأس العين (صور)

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

ما المقصود بـ ربا النسيئة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية