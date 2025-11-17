الإثنين 17 نوفمبر 2025
سياسة

حسام بدراوي: الحديث عن الرشاوى الانتخابية خطير والأحزاب السياسية ضعيفة (فيديو)

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وتمتلك كل الصلاحيات في انتخابات مجلس النواب، موضحًا أنه لو لم تفحص اللجنة التقارير القادمة من القضاة عن الانتخابات تكون مقصرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القاضي المصري له كل التحية والإجلال على ما يقدمه في خدمة الوطن بكل شفافية، مشيرا إلى  أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان يراقب دائمًا انتخابات مجلس النواب، موضحًا أنه كان يطالب برقابة دولية على انتخابات مجلس النواب قبل 2010.

وأوضح أن المجتمع المدني دوره مراقبة انتخابات النواب، ومحاسبة المقصرين من المؤسسات في انتخابات مجلس النواب يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى أن عدم حضور بعض المواطنين للانتخابات يرجع إلى عدم ثقة في أن الصوت مؤثر أو عدم وجود أحزاب لها قواعد في الشوارع، ومعندناش قواعد شعبية، والأحزاب لازم تأخذ إذنًا من السلطة التنفيذية لترشيح شخص في القائمة.

وتابع: الأحزاب السياسية في مصر غير مؤثرة، والحديث عن الرشاوى الانتخابية خطير، وترديد الحديث عن الرشاوى الانتخابية مؤسف حتى لو كان كذبًا.

وذكر أن هناك ناخبين يذهبون لإبطال أصواتهم لرفضهم المرشحين، مؤكدًا أنه يجب المشاركة في الانتخابات، وأنه ضد عدم المشاركة  للانتخابات.

الأحزاب السياسية الرشاوى الانتخابيه انتخابات مجلس النواب الدكتور حسام بدراوي

