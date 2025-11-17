تسبب فى مصرع 40 معتمرا، لحظة تصادم حافلة بصهريج نفط بالمدينة المنورة (فيديو)

18 حجم الخط

لقي ما لا يقل عن 40 معتمرا هنديا مصرعهم في السعودية نتيجة حادث مروع عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج نفط في المدينة المنورة صباح اليوم الاثنين.

وأفادت تقارير اليوم الإثنين بأن حوالي 40 معتمرا هنديا كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للحادث حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت الهند.

وقع الحادث حوالي الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت الهند القياسي عندما اصطدمت حافلة تقل 43 راكبًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بصهريج ديزل بالقرب من منطقة المفرحات. تسبب الاصطدام الشديد في اشتعال النيران في المركبتين، مما أسفر عن عدد كبير من الوفيات. تشير التقارير الأولية إلى أن… pic.twitter.com/DzkeGnyPJr — Vishal Mohan Yadav (@VishalMYadav_) November 17, 2025

وأعرب وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار عن صدمته من الحادث، مؤكدا أن سفارة بلاده في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل الدعم للمتضررين وعائلاتهم.

كما قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى تواصل المسؤولين الهنود مع السلطات السعودية.

من جانبها، أنشأت القنصلية الهندية في جدة غرفة عمليات لتنسيق جهود المساعدة في أعقاب الحادث المأساوي.

