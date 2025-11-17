الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

تسبب فى مصرع 40 معتمرا، لحظة تصادم حافلة بصهريج نفط بالمدينة المنورة (فيديو)

حادث معتمرين هنود
حادث معتمرين هنود بالمدينة المنورة، فيتو
لقي ما لا يقل عن 40  معتمرا هنديا مصرعهم في السعودية نتيجة حادث مروع عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج نفط في المدينة المنورة صباح اليوم الاثنين.

وأفادت تقارير اليوم الإثنين بأن حوالي 40 معتمرا هنديا كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للحادث حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت الهند.

وأعرب  وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار عن صدمته من الحادث، مؤكدا أن سفارة بلاده في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل الدعم للمتضررين وعائلاتهم.

 كما قدم  رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى تواصل المسؤولين الهنود مع السلطات السعودية.

من جانبها، أنشأت القنصلية الهندية في جدة غرفة عمليات لتنسيق جهود المساعدة في أعقاب الحادث المأساوي.

