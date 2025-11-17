الإثنين 17 نوفمبر 2025
كيف ردت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مطالب تأجيل إعلان النتيجة لحين الفصل في التظلمات

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
علق المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على مطالب البعض بتأجيل إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدا الثلاثاء بسبب بعض المخالفات التي شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر. 

 

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه فيما يتعلق بالمطالب بتأجيل إعلان النتيجة حتى البت في التظلمات، إن مجلس الإدارة يفحص التظلمات، وأن أي تجاوز حصل في أي لجنة حتى لو لجنة فرعية ستبطل الدائرة بالكامل. 

 

وأكد أن الطريق القانوني لتقديم التظلمات الذي  رسمه القانون، من خلال تقديم إلى رئيس اللجنة العامة ثم رفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لأنها مختصة بالحصر العددي للأصوات.  

 

وشدد على أن الجميع حريص على الحق ولن نقبل بظلم أي مواطن أيا كان، وأنه لا يوجد  تأخير من الهيئة في اتخاذ أي إجراء، والجميع يطمئن وسيتم اتخاذ قرارات تعلن غدا خلال المؤتمر الصحفي  وفقا للجدول الزمني.

 

