السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية تحذر من 7 سلوكيات مرفوضة داخل القطارات والمحطات

سلوكيات خاطئة
سلوكيات خاطئة
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أطلقت السكك الحديد حملة للتحذير من بعض السلوكيات الخاطئة والتى يقوم بها بعض الركاب، وذلك في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل من تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين.

وقالت السكك الحديد إنها تنقل يوميا أكثر من مليون راكب يوميًا، وفي ضوء ماشهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة بحيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة ومجددة بكافة الخطوط وفي إطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي أصبح ملموسًا على أرض الواقع وفي ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لأحداث هذه النقلة الكبيرة في قطاع السكك الحديدية.

إلا أنه تظهر بعض سلوكيات من بعض الركاب داخل القطارات تؤثر على عمليات التطوير ومنها:

- التدخين داخل القطارات أو المحطات.

- الجلوس على الأرفف داخل القطارات.

- وضع الأقدام على الكراسى أو الوقوف عليها داخل القطارات.

- رمي القمامة داخل القطارات أو بالمحطات.

- الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى الخروج من محطة الوصول.

- الكتابة على جدران عربات القطار.

- العبث بمهمات عربات القطار.

لذا تناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب بالالتزام بالسلوكيات الصحيحة داخل القطارات أو بالمحطات لعدم المسائلة القانونية والمشاركة معها فى التوعية ضد هذه السلوكيات الخاطئة.

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