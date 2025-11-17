كيف ردت الهيئة الوطنية للانتخابات على تعليق الرئيس السيسي بشأن وقائع العملية الانتخابية؟

18 حجم الخط

أكد المستشار حازم البدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدا الثلاثاء.



وبسؤاله حول تدخل الرئيس السيسي وتوجيهاته بشأن بعض الوقائع الخاصة بالعملية الانتخابية، أوضح رئيس الهيئة أن الإعلان عن النتيجة يتم وفق جدول زمني محدد، وأن كل تظلم يخص عدد الأصوات غير الصحيحة يتم فحصه بدقة، وسيتم الإعلان عن نتائجه في مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات.

وأضاف رئيس الهيئة أن بعض التظلمات شملت حالات وجود عيوب جوهرية، مثل ما حدث في إحدى اللجان الفرعية بالإسكندرية عندما تم فرز الأصوات قبل الميعاد، حيث تصدت اللجنة العامة وأبطلت اللجنة كاملة وتم إلغاء أوراق التصويت بالكامل.

وأكد أن أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية محل فحص دقيق كامل، وأن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله منعقد بصفة دائمة، ونتيجة كل ذلك سيتم الإعلان عنه في مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات غدا الثلاثاء.

وأشارت إلى أن الهيئة مستمرة في كافة الإجراءات التي تم اعلانها وملتزمين بتنفذ الجدول الزمني وفقا لمجرياته، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.

وكان الرئيس السيسي نشر بيانا عبر صفحته الرسمية قال فيها: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

وتابع: أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

واستطرد الرئيس: أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.