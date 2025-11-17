الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث المعتمرين الهنود قرب المدينة المنورة

حادث وفاة معتمرين
حادث وفاة معتمرين هنود قرب المدينة المنورة
نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث التصادم المروّع الذي وقع صباح اليوم الإثنين، قُرب المدينة المنورة، وأودى بحياة 40 معتمرًا هنديا.

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث المعتمرين الهنود قرب المدينة المنورة

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين ارتقوا إلى الله تعالى جرّاء هذا الحادث الأليم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمّدهم جميعًا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

حادث وفاة معتمرين هنود قرب المدينة المنورة 

ولقي ما لا يقل عن 40  معتمرا هنديا مصرعهم في السعودية نتيجة حادث مروع عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج نفط في المدينة المنورة  اليوم الإثنين.

وأفادت تقارير اليوم الإثنين بأن حوالي 40 معتمرا هنديا كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للحادث حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت الهند.

وأعرب  وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار عن صدمته من الحادث، مؤكدا أن سفارة بلاده في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل الدعم للمتضررين وعائلاتهم.

 


 

 


 

الجريدة الرسمية