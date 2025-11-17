الإثنين 17 نوفمبر 2025
أخبار مصر

التعليم تكشف شروط استحقاق حافز التدريس الـ 1000 جنيه

حافز التدريس
حافز التدريس
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط استحقاق حافز التدريس المقرر صرفه للمعلمين ولمديري ووكلاء المدارس خلال نوفمبر الجاري.

شروط استحقاق حافز التدريس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط الإستحقاق المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافي الشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة توافر الشروط التالية:

أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين.

 إستيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (۱۸) يومًا من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.

 ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز.

وكيل التعليم بدمياط يتفقد مدارس فارسكور

جولة ميدانية لوزير التعليم في عدد من مدارس كفر الشيخ

 ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف علي أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.

وفي ضوء ما تقدم - يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم نحو التنبيه علي المختصين بالمديرية طرفكم بسرعه إتخاذ إجراءات صرف الحافز المشار إليه للسادة المستحقين بعاليه اعتبارا من شهر نوفمبر ۲۰۲٥ في أقرب وقت ممكن، ثم صرف الحافز بعد ذلك بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية

 

