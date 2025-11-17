الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عام تتويج البرتغال بالمونديال، رئيس فيفا يفاجئ رونالدو ورفاقه

إنفانتينو
إنفانتينو
18 حجم الخط

وجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رسالة تهنئة خاصة لصالح منتخب البرتغال بعد التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

البرتغال تصعق أرمينيا وتصعد للمونديال 

وتأهل رفاق النجم القدير كريستيانو رونالدو إلى نهائيات كأس العالم بعد فوز ساحق على حساب أرمينيا بنتيجة 9-1 مساء أمس الأحد، في ختام مشوار التصفيات.

وتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة متأهلًا بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم.

رئيس الفيفا يفخر بمنتخب البرتغال

وعبّر رئيس الفيفا عن فخره بمنتخب البرتغال، معتبرًا أن مثل هذا الأداء يظهر التزامًا كبيرًا من اللاعبين والجهاز الفني، ويعكس روح المنافسة العالية والطموح الذي يمتلكه المنتخب.

وقدم إنفانتينو رسالة مفاجئة لرفاق رونالدو قائلًا:" هل سيكون عام تتويج البرتغال بلقب كأس العالم؟".

البرتغال لم يتوج بكأس العالم من قبل 

ولم يتوج منتخب البرتغال طوال تاريخه بلقب كأس العالم، بينما فاز بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016 بجانب لقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.

وتشارك البرتغال في تنظيم كأس العالم 2030، التي ستُقام جزئيًا في ضيافة 3 دول هي: إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وقدم إنفانتينو كامل دعمه للبرتغاليين، متمنيًا لهم دوام النجاحات والتألق في المشوار القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جياني انفانتينو انفانتينو البرتغال منتخب البرتغال فيفا كأس العالم

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم، فيرتز وساني يقودان هجوم منتخب ألمانيا أمام سلوفاكيا

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

فيريرا يصدم الزمالك ويرفض تخفيض مستحقاته ويهدد باللجوء إلى فيفا

فيفا يعلن عن بيع رقم ضخم من تذاكر مونديال 2026

الأكثر قراءة

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

المشاط: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التكنولوجيا لتعزيز دوره في زيادة الإنتاجية والتصدير

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الصحة توجه عدة نصائح لمواجهة أمراض الشتاء (فيديو)

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

هاني تمّام يوجه نصيحة للناخبين: من يبيع صوته خائن للأمانة (فيديو)

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

المزيد
الجريدة الرسمية