عام تتويج البرتغال بالمونديال، رئيس فيفا يفاجئ رونالدو ورفاقه

18 حجم الخط

وجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رسالة تهنئة خاصة لصالح منتخب البرتغال بعد التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

البرتغال تصعق أرمينيا وتصعد للمونديال

وتأهل رفاق النجم القدير كريستيانو رونالدو إلى نهائيات كأس العالم بعد فوز ساحق على حساب أرمينيا بنتيجة 9-1 مساء أمس الأحد، في ختام مشوار التصفيات.

وتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة متأهلًا بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم.

رئيس الفيفا يفخر بمنتخب البرتغال

وعبّر رئيس الفيفا عن فخره بمنتخب البرتغال، معتبرًا أن مثل هذا الأداء يظهر التزامًا كبيرًا من اللاعبين والجهاز الفني، ويعكس روح المنافسة العالية والطموح الذي يمتلكه المنتخب.

وقدم إنفانتينو رسالة مفاجئة لرفاق رونالدو قائلًا:" هل سيكون عام تتويج البرتغال بلقب كأس العالم؟".

البرتغال لم يتوج بكأس العالم من قبل

ولم يتوج منتخب البرتغال طوال تاريخه بلقب كأس العالم، بينما فاز بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016 بجانب لقب دوري الأمم الأوروبية مرتين.

وتشارك البرتغال في تنظيم كأس العالم 2030، التي ستُقام جزئيًا في ضيافة 3 دول هي: إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وقدم إنفانتينو كامل دعمه للبرتغاليين، متمنيًا لهم دوام النجاحات والتألق في المشوار القادم.

