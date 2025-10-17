الجمعة 17 أكتوبر 2025
فيفا يعلن عن بيع رقم ضخم من تذاكر مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، بيع أكثر من مليون تذكرة لكأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل.

فيفا يعلن بيع مليون تذكرة للمونديال 

وأوضح فيفا أن الطلب الأكبر كما هو متوقع كان من المشترين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مبينًا أن أشخاصًا من 212 دولة ومنطقة مختلفة اشتروا التذاكر بالفعل، رغم أن 28 منتخبًا فقط حسموا تأهلهم للمونديال من أصل 48 مقعدًا. وأفاد فيفا أن الدول العشر الأكثر شراء للتذاكر هي: إنجلترا، وألمانيا، والبرازيل، وإسبانيا، وكولومبيا، والأرجنتين، وفرنسا، بالترتيب، علمًا بأن البطولة ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وقال رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو في بيان: “بينما تتنافس المنتخبات الوطنية حول العالم على مقعد في النسخة السادسة والعشرين التاريخية من كأس العالم لكرة القدم، يسرني أن العديد من عشاق كرة القدم يرغبون أيضًا في المشاركة في هذا الحدث التاريخي في أمريكا الشمالية”.


وأضاف: “إنها استجابة رائعة، وعلامة رائعة على أن أكبر كأس عالم وأكثرها شمولًا في التاريخ تأسر خيال المشجعين في كل مكان”. كما أعلن فيفا عن افتتاح موقعه الإلكتروني لإعادة بيع التذاكر، حيث تراوحت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، بين 9538 دولارًا و57500 دولار للمقعد الواحد، حتى ظهر اليوم.


ولم يكشف فيفا عن أي أرقام محددة حول عدد التذاكر المبيعة لمباريات معينة، ولم يقدم أي تفاصيل حسب البلد المضيف، كما لم يصدر جدولًا بأسعار التذاكر، كما فعل في كل نسخة سابقة من كأس العالم منذ نسخة عام 1990 على الأقل.

 وأوضح فيفا أن فترة التسجيل للسحب التالي ستفتح للجماهير في 27 أكتوبر الأول الجاري، مشيرًا إلى أنه ستُصدر تذاكر المباريات الفردية لجميع المباريات الـ104، بالإضافة إلى تذاكر خاصة بالملاعب والفرق.

وأظهرت بيانات التذاكر أن أدنى سعر للمقاعد -المحدد بـ60 دولارًا أمريكيًا- كان متاحًا لما لا يقل عن 40 مباراة، في حين أن معظم المباريات، وجميع المقاعد تقريبًا، كانت بأسعار أعلى بكثير. وتراوحت أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة، المقرر إقامتها في إنجلوود بولاية كاليفورنيا، بين 560 و2735 دولارًا أمريكيًا عند بدء البيع، وعلى موقع إعادة البيع، تم عرض تذكرة واحدة على الأقل لهذا اللقاء، الذي يقام في 12 يونيو القادم بسعر 61642 دولارًا اليوم.

ويمكن للجماهير التي لديها خيار الشراء اختيار مقاعد من أربع فئات، الفئة الأولى هي الأفضل، والفئة الرابعة هي من بين أفضل المقاعد في الملاعب، ومن المتوقع أن تتباين أسعار التذاكر مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي لأول مرة في أكبر حدث كروي في العالم. وسيتمكن الفائزون في المرحلة الثانية من سحب قرعة التذاكر من الشراء من منتصف نوفمبر القادم إلى أوائل ديسمبر المقبل.
 

