تصفيات كأس العالم، فيرتز وساني يقودان هجوم منتخب ألمانيا أمام سلوفاكيا

أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب المانيا تشكيل فريقه لمواجهة سلوفاكيا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويستضيف ملعب "ريد بول" اليوم الاثنين مباراة منتخب ألمانيا وسلوفاكيا في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، المجموعة الأولى.

 

تشكيل منتخب ألمانيا أمام سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم 

يدخل منتخب ألمانيا مباراته أمام سلوفاكيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوليفر باومان

خط الدفاع: بنيامين هنريكس - جوناثان تاه - والديمار أنتون - ديفيد راوم

خط الوسط: ألكساندر بافلوفيتش - ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

خط الهجوم: فلوريان فيرتس - ليروي ساني - نيك فولتمادي

 

منافسة شرسة بين ألمانيا وسلوفاكيا على الصدارة

ويدخل منتخب المانيا اللقاء ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج، ويأمل "المانشافت" في تحقيق الفوز لمواصلة الصدارة التي تضمن له التأهل المباشر إلى المونديال.

ويتصدر منتخب ألمانيا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

ويكفي التعادل منتخب ألمانيا من أجل التأهل المباشر إلى كأس العالم، في حين لا بديل سوى الفوز بالنسبة لـ سلوفاكيا من أجل الهدف نفسه.

منتخب ألمانيا يوليان ناجلسمان سلوفاكيا التصفيات الأوربية المؤهلة لنهائيا كأس العالم ألمانيا ضد سلوفاكبا

